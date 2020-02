Uheld spærrede landevej

En mindre personbil kørte ved 10.30-tiden torsdag op bag i en anden ligeledes lille personbil på Slagelse Landevej, der derfor i lidt over en halv time var spærret for trafik i begge retninger. Uheldet skete ud for brandskolen Brand og Redning på Slagelse Landevej 3. Tilkaldte brandbiler kom dog fra stationen i Korsør, hvor den første alam lød på brand i en bil. Begge biler var skadet henholdsvis foran og bagpå, men ikke værre end at brandfolk efterfølgende kunne skubbe begge biler væk fra vejen, så den igen kunne åbnes for trafik, efter glasskår og bilrester var fejet op. Mens landevejen var spærret, valgte mange bilister fra Korsør at vende om, da de så uheldsstedet. De returnerede til Korsør for at komme mod Slagelse ved at køre nord om Korsør Nor.