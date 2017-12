Se billedserie 61-årige Anni Madsen er butiksbestyrer og personaleansvarlig for alle de fem Mejsner-butikker. Her viser hun de italienske rundstykker, som Dan Mejsner selv bedst kan lide. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Ufærdigt bageri åbnet med succes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ufærdigt bageri åbnet med succes

Slagelse - 07. december 2017 kl. 08:54 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mejsners Bageri på hjørnet af Tårnborgvej og Lilleøvej har ifølge ejeren af nu fem bagerbutikker den 25-årige bager Dan Mejsner fået en åbning, der 100 procent indfriede hans forventninger.

Læs også: Succesbager åbner sin femte butik

- Det gik helt forrygende. Butikken blev på den første åbningsdag tirsdag faktisk tømt for brød. Vi solgte blandt andet 850 rundstykker og 785 tørkager, siger Dan Mejsner til Sjællandske.

Der går dog endnu cirka 14 dage, før brødet rent fysisk bliver bagt i den nye bagerbutik i Korsør.

- Vi valgte at åbne, fordi selve butikken og cafeen var færdig og for at få julehandlen med, selv om ovnene endnu ikke er færdigmonteret og testet. Så de første par uger bager vi brødet i Slagelse og kører det til Korsør, siger Dan Mejsner. Han oplyser, at konceptet er, at dej og brød produceres i Slagelse, hvorefter det bages i de enkelte butikker.

Ifølge Dan Mejsner har reaktioner fra kunderne været positive. Især butikkens udseende er rost.

- Nogle skal lige vænne sig til vores principper. For eksempel at vi ikke sælger halve brød for at minimere spild, siger Dan Mejsner.

Han eget yndlingsmorgenbrød er i øvrigt et italiensk rundstykke.

I bageriet i Korsør er der omkring seks fuldtidsstillinger. Herefter er den unge bager arbejdsgiver for samlet cirka 100 ansatte. Ud over butikken i Korsør har han to butikker i Slagelse, en i Næstved, en i Glumsø.

Den unge fremadstormende bager bor i dag ovenpå bageriet i Priorgade i Slagelse sammen med sin kæreste. Børn har der endnu ikke været tid til at tænke på.

Det er 61-årige Anni Madsen med bopæl på Smedevej i Vemmelev, der er butiksbestyrer og personaleansvarlig for alle Dan Mejsners fem butikker. Et job hun har haft i to år. Anni Madsen fortæller til Sjællandske, at hun hele sit liv har arbejdet i butikker. I Korsør i blandt andet Aldi og 7Eleven-tankstationen på Ørnumvej.

Butikken i Korsør har tidligere været cykelforretning, filial af pengeinstitut men er nok mest kendt som adresse for værtshuset »Broen« gennem mange år. Før tiden som beværtning rummede huset et maskin- og autoværksted, som der er ophængt et billede af over café-bordene.

relaterede artikler

Bager har solgt bageri 12. januar 2017 kl. 10:36

Næstveds café-mekka 04. august 2016 kl. 10:25

Den unge bager udvider igen 20. november 2015 kl. 07:15