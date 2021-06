Søren Anker Jensen, Jan Rasmussen og Henrik Toft Jensen mener, at barium tilført Agersø Sund via norsk olieholdigt spildevand er årsag til, at fiskene er forsvundet i Agersø Sund. Slagelse Kommune og RGS mener dog noget andet. Foto: Arne Svendsen

Uenigheder om betydningen af bundprøver fra sund

Foreningen Rent Havmiljø mener, at havbunden i Agersø Sund er ødelagt af tungmetallet barium, hvis forekomst er øget, siden RGS Nordic begyndte at udlede. Miljømedarbejder hos Slagelse Kommune påpeger dog, at stoffet forekommer naturligt i samme mængder andre steder.

Slagelse - 26. juni 2021 kl. 08:47 Af Arne Svendsen

Havbunden i Agersø sund er ødelagt af barium, som stammer fra det spildevand fra den norske olieindustri, som renses hos RGS Nordic på Stigsnæs.

Det er stærkt medvirkende til, at der næsten ikke er fisk tilbage i Agersø Sund, Omøsund, Smålandsfarvandet og store dele af Storebælt.

Det mener foreningen Rent Havmiljø, der i efteråret 2020 har fået foretaget nogle bundprøver i Agersø Sund.

Bag Rent Havmiljø står blandt andre fisker Jan Rasmussen fra Agersø, tidligere rektor på RUC, Henrik Toft Jensen, der har sommerhus på Agersø, og Søren Anker Jensen, Rude, der er næstformand i formand for Storebælts Småbådsklub.

Den ene prøve er taget 500 meter væk fra RGS-udløbsledningen, hvor der er fem meter dybt, mens den anden er taget to kilometer syd for udløbsledningen i 40 meter dybde.

Den første viste 278 milligram pr. kilo, mens den anden viste 303 milligram pr. kilo.

Stor stigning - Da vi startede denne sag i 2004, fik vi det daværende Vestsjællands Amt til at til at tage tre bundprøver i Agersø Sund for alle metaller og barium i nærområderne omkring RGS-udløbet i en dybde af 10-19 meter vand. Gennemsnittet på prøverne fra 2004 var på 43,7 milligram pr. kilo. Dermed kan det bevises, at koncentrationen af barium er steget med 6,7 gange siden 2004, mener Rent Havmiljø.

Henrik Toft Jensen fortæller, at barium er et grundstof, men når det bliver påvirket af det saltholdige Nordsøvand, så begynder det at blive et problem.

Barium bliver brugt i barytgrød som bruges ved undersøgelser for tarmsygdomme, og er i den forbindelse ikke giftigt. Men der findes også en slags barium, som bruges som rottegift.

- Århus Universitet har oplyst, at man godt kan komme videre med at undersøge de to bundprøver, vi fik taget i Agersø Sund. For at finde ud af, hvilke slags barium der er tale om. Måske kan vi få at vide, hvordan det påvirker havmiljøet. Det kræver et forsknings projekt, så det vil nok tage en rum tid, oplyser Rent Havmiljø.

Der mener, at Miljøministeriet bør sende et miljøskib til området.

Kommer fra Norge Rent Havmiljø har fået aktindsigt i analyser af udledningen fra RGS. Disse analyser videre en stigende udledning af barium i de perioder, hvor der er kommet mange skibe med olieholdigt spildevand til RGS.

- Det er et klokkeklart bevis på, at importen af udenlandsk spildevand især fra Norge øger udledningen at barium, siger Rent Havmiljø.

De har via kontakter i Norge og prøver taget i skibe fået vished for, at der er store mængder af barium i det spildevand, som sendes til rensning hos RGS.

- Og vores teori er, at der efterhånden er ophobet så meget barium i Agersø Sund, at fiskene simpelthen søger væk, siger Henrik Toft Jensen.

Søren Anker Jensen siger, at Slagelse Kommune allerede i 2015 burde have grebet ind.

- Så kunne havet have været sparet for mange tons barium, siger Søren Anker Jensen.

Kommunen afviser

Sjællandske har forelagt oplysningerne for miljømedarbejder Nikolaj Mikkelsen fra Slagelse Kommune, der beskæftiger sig meget med RGS.

Han undrer sig blandt andet over, at målingen fra Rent Havmiljø viser, at koncentrationen af barium er højere to kilometer fra RGS-ledningen end 500 meter fra.

- Det giver ikke mening. Hvis RGS skulle være årsag til barium i sedimentet, ville man se en lavere koncentration jo længere væk fra udledningspunktet man måler. Fortyndingen to kilometer væk fra udledningspunktet er mere end 1000 gange højere end 500 meter fra udledningspunktet. Derfor bør man også se en væsentlig lavere koncentration to kilometer væk, hvis RGS skal have skylden, siger Nikolaj Mikkelsen.

Han oplyser, at man i Nordsøen har målt barium-koncentrationer i samme niveau som målingerne fra Rent Havmiljø.

- Det er vel at mærke sket i et område, hvor der ikke er den mindste aktivitet med olieboring. Målingerne i Agersø Sund adskiller sig ikke fra, hvad der kan måles naturligt i sedimenter, siger Nikolaj Mikkelsen.

Han mener, at barium er et relativt uinteressant stof.

- Det er naturligt forekommende og tungt opløseligt. Det sidste betyder, at det er svært tilgængeligt for organismer i havet at komme i kontakt med og derfor ikke så giftigt, mener Nikolaj Mikkelsen.

RGS: Vi løser samfundsproblem Sjællandske har også forelagt sagen for RGS Nordic.

Her siger kommunikationsansvarlig Audhild Haugeberg, at »barium er et af de stoffer, som RGS Nordic skåner havmiljøet for store mængder af - uanset at det er et grundstof, der findes i naturen i forvejen.«

- Vores rensning er effektiv, og vi overholder de udledningskrav, som myndighederne stiller til os. Men vi skal ikke være dommer over os selv, så vi vil opfordre til at stille spørgsmålet hos myndighederne, der har tilsynet. Realiteten er, at RGS Nordic er med til at løse et samfundsproblem. Så længe der er industrier og produktion i vores samfund, er der også spildevand og forurening. Det hjælper vi med at rydde op efter, skriver Audhild Haugeberg.