Uenighed sendte lille dreng i kløerne på voldelig plejefar

Karina Hansen, mor til tre, har ikke meget til overs for systemet. Eller politiet for den sags skyld.

Slagelse - 07. marts 2020

Karina Hansen fra Ruds-Vedby har langtfra mistet modet, selv om de fleste måske allerede ville have givet op.

Hun kæmper indædt for retfærdighed efter det, hun selv kalder systemets svigt. Hun har prøvet af få anbragt sine børn, blive erklæret både uegnet og egnet som mor og sågar få sin mindste søn hjem i juli 2018 for en uge senere at modtage en kontramelding, der siger, at drengen alligevel skal forblive anbragt. Alene fordi to kommuner er uenige.

Hvad der dog nager endnu mere i dag, er drengens videre færd. Først på Holmegaardshuset i Fensmark og senere i en plejefamilie ved Ringsted, som nåede at bevirke ar på sjælen. Nu har han det godt, skal det siges.

I et par måneder i løbet af foråret 2019 blev Karina Hansens søn anbragt i en plejefamilie, som i en udtalelse den 5. juli 2019 skriver, at han trives.

- Han kender familiens rutiner og kan fint selv navigere i det, lyder det i udtalelsen, der fremgår af en aktindsigt, Sjællandske har fået i hans og Karina Hansens sag hos Slagelse Kommune.

Det viser sig dog at være en sandhed med modifikationer, hvilket også indikeres af, at plejefamilien fra den ene dag til den anden efterfølgende opsiger samarbejdet. Formelt grundet et ønske om mere fokus på deres egne børn.

Således fortæller den lille dreng, da han er kommet væk fra plejefamilien, at han er blevet slået, sparket og låst udenfor.

Under en børnesamtale med en sagsbehandler, der ifølge Sjællandskes oplysninger i dag er stoppet i Slagelse Kommune, siger drengen, at plejefaren »ikke gør søde ting« ved ham.

I et notat fra 19. juli 2019 henvises der blandt andet til en episode, hvor den lille dreng løber rundt og dasker til fluer med en fluesmækker. Men så bliver plejefaren vred.

- Han råbte ad ham og tog fluesmækkeren fra ham og slog ham på armen. Så lukkede han ham uden for huset, lyder det i referatet, hvor det også fremgår, at det gjorde ondt, og at volden, som senere meldes til politiet af Karina Hansen selv, har stået på i et stykke tid.

Samtidig konkluderes det i en partshøring fra 10. juli, at drengen undervejs i opholdet hos plejefamilien blev mere og mere indesluttet og fik lettere til tårer.

Politiet standser efterforskning

Det er dog ikke sagsbehandleren selv, der melder noget som helst til politiet.

- Det gjorde han ikke, men jeg vil mene, at han egentlig har pligt til det. Det lader til, at de hjælper hinanden, mener Karina Hansen, der under et besøg hos plejefamilien før juli anede tætte forbindelser imellem plejefamilie og sagsbehandler.

- Da jeg var på besøg, måtte jeg selv gå rundt. De satte sig i køkkenet og snakkede om helt andre ting end min sag, siger Karina Hansen, som også her føler sig svigtet.

Da ikke Slagelse Kommune gik videre med sagen, gjorde hun nemlig selv og anmeldte til politiet. Men også her fik hun den kolde skulder efter et stykke tid.

29. august standser ordensmagten, Midt- og Vestsjællands Politi, efterforskningen af sagen mod drengens plejefar, fordi det ikke er »formålstjenstligt«.

- Det er min vurdering, henset til, at han ville skulle afhøres til forhold, der kan være fundet sted for 2-5 måneder siden, at det ikke vil være formålstjenstligt ej heller hensigtsmæssigt at gennemføre en videoafhøring af ham, lyder det i et brev fra anklageren til Karina Hansen.

Kritisk håndtering Ifølge advokat Thorbjørn Thomsen er det dog kritisk, at man ikke følger yderligere op fra systemets side i forhold til plejefamilien, der formentlig stadigvæk kan få børn i pleje. Men også i forhold til barnet for den sags skyld.

I et partshøringsbrev fra 31. juli 2019 konstaterer Slagelse Kommune, at der er modtaget en underretning om slag, spark og den detalje, at den lille dreng er blevet låst ude, »når plejefaren bliver sur«.

- Da XX ikke er anbragt hos plejefamilien mere, vurderes det, at der ikke er behov for akut indsats ift. at hjælpe og beskytte barnet, lyder det imidlertid også sluttelig i brevet, der er skrevet af den føromtalte sagsbehandler.

- Bare når vi tænker på sagen med plejefamilien: Tænk, hvis der er en dag dukker en ny sag op, og man så intet har gjort her? Bare det, at man ikke ser anledning til at undersøge noget, er kritisk, mener han.

Slagelse Kommune vil ikke kommentere personsager. Derfor heller ikke denne.