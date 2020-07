Uenighed om regler fører til nye ravne på tur i nattelivet

Samarbejdsaftalen med Natteravnene i Korsør er opsagt af Fonden for Socialt Ansvar. I stedet er foreningen Byens Ravne nu oprettet i Korsør. Krav om præcis tre Natteravne på tur passer ikke på forholdene i Korsør med brug for ofte akut indsats, siger Benjamin Erichsen fra Byens Ravne.

Både Natteravnene og Byens Ravne er frivillige voksne og som ofte forældre til større børn. Begge ravneafdelinger ønsker at passe på de unge i nattelivet ved at gå rundt i de sene timer for at skabe tryghed og dele bolsjer, kondomer og måske et trøstende eller hjælpende ord ud.

