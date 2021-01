Se billedserie Det er her i Smålandsfarvandet, at European Energy planlægger at etablere en havvindmøllepark, men indtil videre har selskabet mest oplevet bump på vejen. Foto: European Energy

Uenighed om hvorvidt jagtpåbud kan kompensere for fugleliv

Slagelse - 12. januar 2021 kl. 17:26 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Selskabet European Energy har i ikke mindre end otte år arbejdet på at få etableret en havvindmøllepark i Smålandsfarvandet på Omø Stålgrunde, men i skrivende stund er arbejdet, som tidligere bekskrevet i nærværende avis, sat i stå.

Det beror på, at Energistyrelsen den 9. november 2020 meddelte European Energy, at behandlingen af etableringstilladelsen til at bygge havvindmøllerne ved Omø Syd afventer en afklaring vedrørende mulige nye Natura 2000-områder i Danmark.

Men hos European Energy kæmper man alligevel videre for at anlægge den havvindmøllepark, der ifølge selskabet selv skal genere grøn energi svarende til 350.000 hustandes forbrug.

For at tale deres egen sag har European Energy blandt andet kreeret forummet »Red Omø Syd Havvindmøllepark« på Facebook.

I en video lagt op af European Energy forklarer en miljørådgiver fra samme sted blandt andet, at de fugle, der eventuelt vil dø af at komme i karambolage med vindmøllernes vinger, kan blive kompenseret ved, at der ved jagtpåbud bliver skudt færre fugle, ligesom næstforperson i Klimabevægelsen, Kirstine Lund Christensen, beklager at regeringen nu sagtner farten, når det kommer til grøn omstilling.

Hård kritik Videoen har fået Danmarks Jægerforbund til at reagere med hård kritik.

- En regulering af jagttider kan overhovedet ikke kompensere for den skade, en vindmøllepark vil forvolde. Der er jo kun jagttid på edderfuglehan og sortand, alle de andre berørte arter er fredede. Det er et hult argument, som ikke har nogen gang på jorden. Det her problem kan ikke fikses ved at lade jægerne kompensere i form af begrænset jagttid. Det er meget mere end jagten, der står på spil her, siger Christian Clausen, der er formand for Danmarks Jægerforbunds trækvildtudvalg.

Danmarks Jægerforbund kæmper i sagen mod havvindmøller i Smålandsfarvandet side og side med Dansk Ornitologisk Forening samt Danmarks Naturfredningsforening.

For både fugle og vedvarende energi De tre foreninger er alle enige om, at den planlagte havvindmøllepark med 80 havvindmøller på Omø Stålgrunde kommer til at gå hårdt ud over utallige vandfugle og trækfugle i almindelighed. Men samtidig er de for vedvarende energi.

- Der er slet ingen tvivl om, at vi skal omstille til vedvarende energi. Men biodiversitetskrisen er akkurat lige så alvorlig, og den skal også løses. Etablerer man en vindmøllepark ved Omø Syd, så går et vigtigt levested for tusindvis af fugle tabt. For eksempel fløjlsand og sortand er ekstremt forstyrrelsessårbare arter, og de vil næppe genindvandre, når møllerne først står der, siger Christian Clausen i en pressemeddelelse, hvor Danmarks Jægerforbund beskylder European Energy for at bagatellisere skadevirkningerne af en havvindmøllepark ved Omø Syd. En påstand som European Energy langt fra er enig i.

Ingen bagatellisering - Vi bagatelliserer bestemt ikke spørgsmålet om effekterne af vores havvindmølleprojekt Omø Syd. Derfor har vi jo også fået lavet adskillige miljørapporter, som bekræfter, at vindmølleparken netop ikke konflikter med dykænderne i Smålandsfarvandet. Det har både Miljøstyrelsen og Energistyrelsen også bekræftet. Vi foreslår sådan set bare, at den begrænsede effekt, der vil være, kunne opvejes af at stoppe jagten på dykænderne i området og altså prioritere den grønne omstilling over jagt lige her. siger Jasmin Bejdic, Head of Offshore Wind hos European Energy.

Fuglene som det hele handler om kan af gode grunde ikke give deres besyv med, og som nævnt indledningsvis er næste skridt i sagen miljøministerens, og indtil da vil debatten givetvis fortsætte hos hidtil.