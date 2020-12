Se billedserie Det er en tro kopi af denne bygning i Smedegade, der er søgt om at bygge på Kalundborgvej, hvor det nuværende stuehus også skulle bevares. Naboerne er dog imod, og det samme er sandsynligvis et stort flertal i byrådet. Foto: Arne Svendsen

Uenighed om boligprojekt før aftenens byrådsmøde

- Vildt besynderlig, kalder Ann Sibbern (DF) beslutning i udvalg om at sige nej til lokalplan, der kan sikre ombygning af tidligere dyrecenter til bo-tilbud for unge. Enhedslisten og Radikale Venstre mener også, at lokalplan bør godkendes.

Slagelse - 14. december 2020 kl. 11:02 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Et enigt udvalg for miljø, plan og landdistrikter vendte forleden tommelfingeren nedad til en lokalplan, der kan sikre ombygning af det nedlagte Prammanns Dyrecenter på Kalundborgvej til et bosted. Indeholdende blandt andet 12 mindre boliger til unge med forskellige diagnoser.

