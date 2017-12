Udviklingsforslag tager snart næste skridt

De to tilknyttede undervisere for projektet, lektor Thomas Theis Nielsen og adjunkt Thomas Skou, kunne i går holde et opfølgende møde med det lokale »panel« bestående af Pia Kimer Jacobsen, formand for Skælskør Erhvervsforening, Steen Andresen fra Skælskør Lokalråd, direktør Mette Blum Marcher fra Guldagergaard, formand Ole Rygaard fra Skælskør Turisme samt projektleder Torsten Bo Jørgensen fra COWI, der også er formand for Skælskør Bykontor.