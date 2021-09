Se billedserie Med havnen som et aktieselskab bliver der en bedre koordinering, når det gælder udviklingen af havneområdet til at udgøre en mindre del til fordel for boliger, hvis det lykkes med at overtage havnen i Stigsnæs, som meget tyder på.

Udvikling af både byen og Korsør Havn i ny selskabsform

Korsør Havn omdannes til aktieselskab, hvilket giver begejstring hos havnedirektøren. Havnen får større frihed til udvikling af både by og havn. Stigsnæs i spil, men forurening har trukket godkendelse af salg i langdrag.

Slagelse - 24. september 2021

Det er en begejstret havnedirektør for den nuværende kommunale selvstyrehavn i Korsør Jimmi Jørgensen, der nu kan se frem til, at havnen omdannes til et aktieselskab. Arbejdstitlen er »Korsør By og Havn A/S«.

- Det er bare alle tiders. Vi får langt større frihed til flere aktiviteter end hardcore ren havnevirksomhed, ligesom vi i langt højere grad aktivt kan præge den fremtidige udvikling af havneområdet og den omkringliggende by, siger Jimmi Jørgensen.

Som selvstyrehavn har Korsør Havn hidtil ikke måtte blande sig i eller medvirke i strategi for eksempelvis at udvikle Korsør ved at skifte nuværende havnearealer ud med nye boligområder.

Budgetforlig Havnens nye kommende status som aktieselskab er del af det budgetforlig, der netop er indgået mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og løsgængeren Helle Blak. Samlet 17 af byrådets 31 medlemmer.

Stigsnæs-fremtid? Med til at åbne op for mere by og mindre havn i Korsør er muligheden for, at havnen i Stigsnæs kan bliver en del af det nye selskab »Korsør By og Havn A/S«.

Hvornår og til hvilken pris er et mere åbent spørgsmål.

Salg ikke godkendt For den nuværende ejer Ørsted er fortsat ikke lykkedes med at få godkendt salget til Stigsnæs Industripark A/S, der er et konsortie dannet af Rimeco Aktieselskab, Aabenraa, Kloster A/S, Løsning, HM Entreprenør A/S, Horsens og P. Olesen & Sønner A/S, Hovedgård.

Ørsted meldte ellers salget ud helt tilbage i maj 2019. Siden har Danmarks energikæmpe været i fuld gang med at få klarlagt og fjernet forurening fra området. Så sent som her i 2021 har det resulteret i egentligt påbud fra Miljøstyrelsen, som Sjællandske har fået aktindsigt i. Miljøstyrelsen påbyder Ørsted at undersøge jord- og grundvandsforurening ved blandt andet dieselolietank og olieudskiller. Samt ikke mindst komme med plan for, hvordan forureningen fjernes.

Som Sjællandske er orienteret, så er der allerede indgået en aftale mellem Slagelse Kommune og Stigsnæs Industripark A/S om, at Stigsnæs Havn overtages af Korsør Havn, når forureningen er fjernet og myndighederne dermed kan godkende salget.

Fokus på forretning Ifølge havnedirektør Jimmi Jørgensen kan en havn som aktieselskab også gå konkurs, hvorfor aktieselskabshavne ofte har bestyrelser bestående af personer med stor erhvervs- og forretningserfaring.

Det lokale erhvervsliv Villum Christensen (LA) peger på, at det lokale erhvervsliv bør stå i spidsen for Korsørs nye aktieselskabshavn - eller som minimum sikres en central placering.

- Vi har haft nogle sager, hvor virksomheder har ønsket udvidelse, og hvor der kommer interessemodsætninger. Ved at ændre formålet for havnens virksomhed, så den også får ansvaret for udvikling af de mange kaj- arealer, tror vi på, at det er lettere at få skubbet gang i en helt afgørende og nødvendig udvikling for byen, siger Villum Christensen. Han tilføjer, at man hidtil slet ikke i Korsør har været gode nok til at forløse det potentiale, der er i byen med vand til næsten alle sider.

Cykelfærge og husbåde Med i budgetforliget er også enighed om at bakke op om Korsør Erhvervsforenings ansøgning om, at kommunen modtager projekt »Cykelfærge Korsør-Nyborg« og ansøger Transportministeriet om finansiering via cykelpuljen i Infrastrukturplan 2035. Hertil er parterne enige om, at det bør undersøges, om der er konkrete muligheder for fortøjning af husbåde i Halsskov Færgehavn og andre steder i Korsør og Skælskør.