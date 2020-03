Organisationen AFS Interkultur lukker nu alle udvekslingsprogrammer grundet coronavirus. I Slagelse rammer det både udvekslingsstuderende og deres værtsfamilier. 18-årige Kelly Chong fra Malaysia er én af de unge, der nu venter på at blive sendt hjem - men det kan blive svært. Og hvad, der venter hende af sygdom i sit hjemland, skaber usikkerhed - også for værtsfamilien, der består af parret Mette Andersen Nexø og Michael Hansen. Privatfoto.

Udvekslingsophold afbrydes: Studerende frygter at skulle rejse hjem til mere sygdom

Flere udvekslingsstuderende får afbrudt deres ophold i Danmark grundet coronavirus. I Slagelse sidder fem udenlandske unge derfor nu og venter i usikkerhed og frygt for, hvad de vender hjem til. Én er allerede sendt hjem til Ungarn - og isoleret i karantæne.

Slagelse - 21. marts 2020

Mens coronavirus spreder sig over hele verden, sidder flere udvekslingsstuderende lige nu og venter på en flybillet hjem til deres familier. Og hjem til sygdom.

Organisationen AFS, der står for 13.000 udvekslinger på verdensplan årligt, lukker nemlig alle udvekslingsprogrammer. Heriblandt i Danmark, hvor der er 30 lokalafdelinger.

I Slagelse sidder fem unge derfor nu i venteposition hos deres danske værtsfamilier, mens én er sendt hjem til Ungarn. Her er hun - en 17-årig pige - nu sat i karantæne de næste 14 dage.

- Hendes far, som skal gå på arbejde, har hun ikke måttet sige hej til. De har set hinanden på afstand, men ellers er hun kommet direkte hjem til et liv i isolation, forklarer Christina Baltzer, der er værtskoordinator for AFS Interkulturs lokalafdeling i Slagelse.

- Og så nåede hun (den 17-årige, red.) ikke engang at kramme sine danske venner farvel, fortæller hun.

Tusindvis af døde For flere tusinde på verdensplan er allerede døde som følge af coronavirus, der smitter gennem blandt andet host, nys og spyt. Ifølge værtskoordinatoren fra AFS føles situationen for de unge udvekslingsstuderende derfor ”kaotisk”.

For mens virussen spreder sig, lukker også flere og flere lufthavne. En situation, der udvikler sig time for time. Og det gør det samtidig sværere at få de unge sikkert hjem.

- De kan risikere at sidde på et fly om 24 timer, eller der kan gå en uge eller flere måneder. Som situationen udvikler sig lige nu, er det en kæmpe udfordring, vi står i, og vi ved ikke, hvad der skal ske, fortæller Christina Baltzer og peger på, at det er de unges hjemland, der står for at booke deres flybilletter og få dem hjem. Artiklen fortsætter efter billedet...

I øjeblikket foregår al kontakt over en Skype-

forbindelse, mens de udvekslingsstuderende

fra Slagelse sidder i venteposition. De berørte

unge er blandt andre (øverst fra venstre) Kelly

Chong fra Malaysia, Chiaki Nakazawa fra Japan,

Paloma Cerutti fra Mexico, Florá Schubert fra

Ungarn og Camilla Magrini fra Italien.

Privatfoto.



Èn af de unge udvekslingsstuderende kommer imidlertid fra Norditalien, som i øjeblikket er hårdest ramt af coronavirus, mens en anden kommer fra Mexico, som er en del af Syd- og Mellemamerika, der i øjeblikket er ved at lukke sine grænser ned.

Derudover kommer en tredje udvekslingsstuderende fra Malaysia og risikerer derfor at skulle mellemlande i Dubai, hvor AFS ikke har nogen afdeling eller ansatte til at tage imod hende.

Sikkerhed først - I det tilfælde vil hun være nødt til at blive i Danmark. For vi vil aldrig sende elever til en lufthavn, hvor AFS ikke kan møde de unge og hjælpe dem. Det her skal ske forsvarligt, og de unge skal hjem via sikre ruter, understreger Christina Baltzer.

Ifølge værtskoordinatoren er det derfor ”et større apparat”, der nu er sat i gang for at få de udvekslingsstuderende sikkert hjem til deres familier. Men de unge selv er splittede i forhold til, hvor de helst vil være, fortæller hun.

- Allerhelst vil de gerne være to forskellige steder på én gang. De er nået til et sted i deres ophold, hvor de er blevet integreret, har fået gode venner i skolen og er blevet en naturlig del af både deres danske familier og deres danske fritidsinteresser. Så de er rigtig glade for at være i Danmark, forklarer Christina Baltzer og uddyber:

- Men det er klart, at de her unge mennesker også er bekymrede for deres familier derhjemme. De gør sig mange tanker om, at de burde være ved deres familie, når hele verden ser ud, som den gør. Men samtidig er de også bekymrede for, hvad de vender hjem til.

Grædende værtsfamilier Meget af Christina Baltzers arbejde handler i disse dage derfor om at holde kontakt til både de udvekslingsstuderende og deres værtsfamilier. For at orientere dem om situationen – men allermest for at skabe tryghed.

En kontakt, der altså i øjeblikket på grund af risikoen for smittespredning kun kan foregå over en Skype-forbindelse.

"Jeg havde for eksempel en værtsmor i røret, der ikke kunne stoppe med at græde (...)"

- Christina Baltzer, værtskoordinator AFS Slagelse - Mit job er lige nu at besvare spørgsmål og lytte. Og allermest sidstnævnte. Jeg havde for eksempel en værtsmor i røret, som ikke kunne stoppe med at græde, fordi familien allerede har lagt en masse planer, der nu er gået i vasken. Og fordi hun er bekymret for, hvad den unge, der bor hos dem nu, sendes hjem til, fortæller Christina Baltzer.

- Jeg kan ikke løse noget, men jeg kan lytte, og jeg kan trøste. Og så skal vi sammen prøve at få det bedste ud af det her, uddyber værtskoordinatoren, der samtidig roser de lokale værtsfamilier.

Holder sammen Selv om situationen er uvis og svær at forstå for både de udvekslingsstuderende og de danske familier, holder de nemlig sammen i denne tid.

- Det meste kan bedst beskrives som kaos lige nu. Særligt følelsesmæssigt for de involverede unge og de involverede familier. Men de er fantastiske og rummer det, slår Christina Baltzer fast.

To udvekslingsstuderende fra Japan har fået billet til at flyve hjem på mandag. Som situationen nu, er det imidlertid usikkert, om rejsen kan gennemføres – eller om den aflyses, oplyser værtskoordinatoren fra AFS.

De udvekslingsstuderende skulle have været i Danmark frem til slutningen af juni, mens cirka 100 nye udvekslingsstuderende i AFS er skrevet op til et ophold i Danmark fra august. Om de kan starte til den tid er ligeledes usikkert, oplyses det.