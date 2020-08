Se billedserie Så blev tyske Jale Asmuss forenet med sin danske familie gennem de næste ti måneder. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Udveksling: En investering i et andet menneske

Slagelse - 17. august 2020

Søndag eftermiddag blev spændingen udløst for et hold af nye udvekslingsstuderende via AFS Interkultur, Slagelse.

De ankom ved femtiden med bus til Slagelse Gymnasium, hvor deres respektive værtsfamilier stod klar til at tage godt imod dem.

- Vi har naturligvis sommerfugle i maven, men vi glæder os. Jale er ude på den største rejse, men det bliver også en rejse for os, siger Gitte Jæger Andersen.

Hun skal i de næste ti måneder være »mor« for tyske Jale Assmus, der er 16-årig og klar på et nyt kapitel i sit liv.

- Vi har skrevet med hende på Facebook og via mail, og jeg har også skrevet lidt med hendes mor, men vi har ikke talt med hende, siger Gitte Jæger Andersen, der håber, at Jale bliver det perfekte match til familien i Slagelse, som består af far, mor, Tobias på 14 og storebror på 20 år, som nærmest er flyttet hjemmefra som soldat i Den Kongelige Livgarde.

- Det er vigtigt, at hun falder godt til hos os og bliver en del af familien, og vi glæder os til at give hende en hel masse gode oplevelser, siger Gitte Jæger Andersen, der også selv forventer at blive givet en masse ved at invitere en udvekslingsstuderende ind i sit hjem.

- Jeg ser det både som en investering i et andet menneske og som en investering for os som familie, siger Gitte Jæger Andersen, der selv som ung var på kortere udvekslingsophold i henholdsvis Tyskland og på Færøerne.

- Vi glæder os rigtig meget til at vise hende Danmark, siger Gitte Jæger Andersen, der nævner Tivoli, Reersø og en tur til Jylland som mulige udflugtsmål.

Men inden der står sightseeing på programmet, skal Jale Asmuss begynde i Xclass allerede i dag, hvor hun skal fungere på lige vilkår med alle øvrige elever.

Sammen med Jale Asmuss ankom søndag også Inka fra Finland, Margherita fra Italien, Betty fra Hong Kong og Paula fra Østrig. De bliver også indkvarteret hos lokale familier i henholdsvis Skælskør, Kelstrup og Høng i de næste ti måneder.

- Vi har stadig unge, der gerne vil ud i verden, så har man mod på at blive værtsfamilie er det bare at sige til, lyder det fra Christina Baltzer, der er værtskoordinator hos AFS Interkultur i Slagelse.

AFS Interkultur er Danmarks ældste og største organisation for international ungdomsudveksling, og foreningenens formål er at arbejde for fred gennem interkulturel forståelse.

Men lige nu gælder det for både Jale Asmuss og hendes nye danske familie at passe og pleje den investering, som de begge har sat alt ind på, og at dømme efter søndagens første møde, skal det nok blive med et godt afkast til afkast til alle parter.