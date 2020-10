Udvalgsmedlemmer undres over sexisme-anklage: Vi bemærkede ingenting

Sofie Janning (S) ønsker at hæve niveauet for debatten. Andre dvæler ved, hvorvidt klappet bagi overhovedet har fundet sted.

Flere udvalgsmedlemmer står nu frem og siger, at de ikke erindrer at have overværet Steen Olsen (S) klappe Sofie Janning (S) i bagdelen. Sidstnævnte slår dog fast, at episoden selvfølgelig har fundet sted.

09. oktober 2020

Steen Olsen (S), der forleden indrømmede at have klappet en partikollega bagi i Slagelse Kommune, kan intet erindre om det hændte, men har fuld tiltro til, at den pågældende gruppeformand for Socialdemokratiet, Sofie Janning, taler sandt.

Flere medlemmer af udvalget for specialiserede borgerindsatser stiller sig dog uforstående over episoden, som ingen opmærksomhed fik for knap et år siden.

- Jeg har ikke set noget som helst. Heller ikke hørt, at de skulle have udvekslet nogen ord efterfølgende. For hvis det var sket, kan jeg forsikre dig om, at så havde jeg taget affære. Så havde jeg givet Steen en skideballe, for sådan noget hører ingen steder hjemme, mener Venstres Jørn-Ole Didriksen, der ikke vil afvise, at der kommer et sagsanlæg for ærekrænkelser efter Sofie Jannings »mistænkeliggørelse« af mandlige kolleger i to politiske udvalg.

Partifælle har intet set Flere øvrige, herunder hendes partifælle Jimmi Jørgensen, undres. Han vil ikke lægge hovedet på blokken, men siger gerne, at udvalgsformand og næstformand i tilfælde af et klap bagi er gået meget stille med dørene.

- Jeg kan ikke erindre noget som helst. Jeg har heller ikke set, at hun skulle have sagt noget til Steen. Men jeg går da ud fra, at det er sket, men ingen af os lagde reelt set mærke til noget, siger socialdemokraten, der i øvrigt mener, at der burde være taget hånd om sagen for lang tid siden.

- Hvis man har en viden, og det skal stoppes, så skal det ikke først op, når sexismen præger debatten. Der skulle være snakket om den her sag for længe siden, siger han.

Afviser at det er opdigtet Sofie Janning har godt selv konstateret spørgsmålstegnene, der stilles i kølvandet på sagen. Hun afviser dog enhver anklage om, at hun skulle have løjet om episoden.

- Jeg kan heller ikke huske alt, men en sådan nedværdigende situation kan jeg selvfølgelig erindre. Men at Steen ikke kan huske episoden, skyldes nok mere, at han måske ikke har forstået, at han gik over stregen, siger Sofie Janning, som desuden lægger afstand fra postulater om, at der skulle være noget politisk taktisk over, at sagen først kommer op nu.

- Hvis jeg ville have banket ham på plads, var jeg gået ud med min offerrolle, da det skete. Så havde jeg sagt, at jeg var krænket, men det er jo ikke det, jeg mener med dette. Når nogen stiller spørgsmålstegn, så kan jeg desuden godt forstå, at man ikke tør stille sig frem, siger hun.

