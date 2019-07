Normalt bliver der taget prøver af spildevand, inden det bliver udledt. Alligevel var det ved et tilfælde, at Slagelse Kommune opdagede, at der fra udløbene hos Flux Water i Slagelse blev udledt farligt og forbudt insektgift. Ifølge Steen Olsen (S), der er medlem af kommunes miljø-, plan- og landdistriktsudvalg, er sagen så alvorlig, at det bør få konsekvenser. For Flux Water - men også for kommunen, der skal blive bedre til at kontrollere og godkende virksomheder, mener han.

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsmedlem: Insektgift bør få konsekvenser for kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsmedlem: Insektgift bør få konsekvenser for kommune

Slagelse - 19. juli 2019 kl. 09:07 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»En møgsag for alle parter«. Sådan beskriver Steen Olsen (S), der er medlem af Slagelse Kommunes miljø-, plan- og landdistriktsudvalg, sagen om virksomheden Flux Water, der har udledt insektgift til to å'er i Slagelse.

Sagen er derfor så alvorlig, at den bør få konsekvenser for virksomheden - men også for kommunen, mener han:

Virksomheden Flux Water, der modtager, renser og behandler industrielt spildevand, bør blive politianmeldt. Men sagen om udslippet skal samtidig få Slagelse Kommune til at kontrollere og godkende nye virksomheder bedre, siger han til Sjællandske.

- Ét er selve sagen med Flux Water, men hvor er vi henne i vores kontrol? Har vi de nødvendige ressourcer? Er vi fulgt med tiden? Som kommune bør vi også se indad i denne sag, forklarer Steen Olsen.

For eksempel valgte Ringkøbing-Skjern Kommune sidste år at afslå, da Flux Water i Slagelse ansøgte om at placere et anlæg ved havnen i Hvide Sande. Beslutningen blev truffet, da kommunen vurderede, at det ikke var sikkert.

Men allerede i 2015 lejede Flux Water sig ind på et areal hos SK Forsyning, og i 2016 begyndte firmaet at rense industrielt spildevand på samme adresse som Slagelse Renseanlæg.

Et lejemål, der nu er opsagt, efter SK Forsyning mellem den 6. og den 21. juni foretog alarmerende målinger ved udløbet fra virksomheden.

Her viste det sig, at farlige og forbudte insektgifte - såkaldte neonikotinoider - ved udløbet til Flux Water overskred de vejledende grænseværdier mellem 5.000 og 58.000 gange.

Men selvom Slagelse Kommune målte forureningen i vandet første gang i Jernbjerg Å allerede i september sidste år, modtog Flux Water først den 2. juli et forbud mod at udlede spildevand. Først med de nye måleresultater, opdagede kommunen nemlig, hvor forureningen kom fra.

Men det forløb er »ikke godt nok«, mener udvalgsmedlem Steen Olsen.

- Jeg synes, vi bør begynde at måle for alt. For man får svar på det, man spørger om - og på samme måde med det, man måler for, forklarer han med henvisning til, at måleresultatet, som fik kommunen til at gribe ind, blev lavet »tilfældigt« i forbindelse med et EU-projekt, som har fokus på lægemidler i spildevand.

Ifølge Slagelse Kommune har Flux Water nemlig slet ikke tilladelse til at behandle eller udlede neonikotinoider, der er giftigt for vandorganismer og forbudt i EU. Derfor er det heller ikke et stof, som hverken kommunen eller virksomheden normalt måler efter.

Ifølge afdelingsleder for miljø i Slagelse Kommune, Jette Jungsberg, overvejer kommunen stadig, om man vil politianmelde Flux Water og/eller den leverandør, der har leveret insektgiften.

Udvalgsmedlem Steen Olsen ønsker sagen taget op på et af udvalgets byrådsmøder.

relaterede artikler

Udledte insektgifte i vand: Tidligere ansat advarede mod firma 18. juli 2019 kl. 09:38

Firma bag farlig forurening fik afslag om anlæg i Jylland 18. juli 2019 kl. 06:09