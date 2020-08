Se billedserie Udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) har holdt rigtig mange møder om grundvandsbeskyttelsen og håber, at sagen kan løses ved frivillige aftaler.

Udvalgsformand håber på aftale om beskyttelse af grundvand

Slagelse - 10. august 2020 kl. 09:15 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi kan godt køre det på den hårde måde og kræve dyrkningsforbud på de arealer, hvor vi gerne vil sikre grundvandet. Men jeg håber, at vi kan finde nogle frivillige løsninger, og på den måde undgå retssager.

Det siger formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget Jørgen Grüner (SF) forud for mødet i udvalget tirsdag, hvor man skal behandle en indsatsplan til beskyttelse af grundvandet i Slagelse Kommune.

Det er en sag, som der har været talt om meget længe, og hvor fronterne har været trukket meget op.

- På den ene side har vi SK Forsyning, der vil sætte hårdt ind på at undgå forurening af grundvand via dyrkningsforbud. Og på den anden side har vi landbruget, der mener, at der allerede er regulering nok, siger Jørgen Grüner om sagen.

Fra Folketingets side har man allerede lavet en aftale om udpegning af de boringsnære beskyttelsesområder, BNBO.

Men Slagelse Kommune ønsker ifølge det oplæg til politisk aftale, som skal behandles på mødet tirsdag, at man udpeger yderligere arealer i tilknytning til de boringsnære beskyttelses områder.

Der skal derfor udpeges områder - prioriterede indsatsområder - hvor det skønnes at grundvandet er 25 år om at nå frem til boringerne.

Området udgør cirka 100 hektar udover BNBO.

Disse områder vil kommunen have taget ud af landbrugsdrift, og det skal ske ved, at man tilbyder ejerne andre arealer, som kommunen opkøber i nærheden i forbindelse med at jord bliver til salg.

Grundvandet skal beskyttes tre steder, hvor der er boringer.

For det første på Valdbygårdens jorder mellem Slagelse og Havrebjerg. For det andet ved Eggeslevmagle og for det tredje ved Stigsnæs.

- Det sidste sted har vi en boring, hvis vand i høj grad bruges til industribrug af RGS Nordic. Her skal vi se på, om der ikke er alternativer, så vandet i højere grad kan være til privat brug, siger Jørgen Grüner.

Han oplyser, at han har støtte fra borgmester John Dyrby Paulsen (S) til projektet, men han oplyser også, at der ikke er enighed i S-gruppen.

Så der er usikkerhed omkring hvorvidt der vil kunne skaffes flertal i byrådet for at sende den politiske aftale i høring.

Processen skal dog suppleres med et overvågningssystem på vandværkerne.

- Boringer skal sikre, at vi så tidligt som muligt varsles i forhold til, om der sker en nedsivning til grundvandet. Formålet med overvågningen er, at sikre, at vi har en vished for, at der - uanset godkendelsesprocedurer af pesticider - ikke findes pesticidrester over Miljøstyrelsens grænseværdier i grundvandet, hedder det i udkastet til den politiske aftale.