Udvalgsformand afviser kritik af højhus-beslutning

Slagelse - 31. maj 2019 kl. 16:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse Boligselskabs planer om 200 boliger på Sverigesvej er endt med indsigelser og klager fra naboer i området. Flere brokker sig over visionerne om et boligområde ved navn Teglkuberne - ikke grundet antallet af boliger, men på grund af højden af de punkthuse, der efter alt at dømme kommer til at stå i området.

I dag ligger Hellig Anders Skolens PCB-befængte bygninger på en del af grunden. De skal væk, men fordi jordbunden er blevet fundet mere blød end forventet, er boligselskabet nu i gang med at se på en tilrettet bebyggelsesplan, hvis formål politikere i miljø-, plan- og landdistriktsudvalget allerede har sagt god for.

Boligselskabet ønsker nemlig at bygge højere end planlagt - i otte og ikke op til fem etager - fordi der nu ønskes syv i stedet for ti punkthuse, men med det samme antal boliger som hidtil planlagt.

Og det vækker bekymring hos naboer, hvis røst mandag bevirkede en initiativsag på byrådets dagsorden, hvor Venstre og Dansk Folkeparti ønskede projektet standset. Både på grund af højden og de gener, beboere frygter, men også fordi - og som afdækket i Sjællandske sidste weekend - politikere angiveligt har sagt ja, fordi projektet ellers ikke ville kunne realiseres.

Men at man tager et økonomisk hensyn, hvilket er ulovligt og ikke betragtes som en gyldig begrundelse for ændring af planen, afvises både af forvaltning og udvalgsformand Jørgen Grüner (SF).

- Der er slet ikke belæg for at påstå, at det ikke er gyldigt, er hans umiddelbare udlægning.

- Man påstår, at det er økonomien, der afgør det. Det passer ikke. Antallet af boliger er det samme, og det har intet at gøre med økonomi, hvordan vi planlægger det, siger udvalgsformanden, der ikke afviser, at det er ulovligt at skele til boligselskabets økonomi som sådan.

- Økonomien knyttes op på, at der skal være det samme antal boliger, men det er ikke det, kommunen tager hensyn til. Sagens kerne er, hvorvidt det for Slagelse er godt at have nogle boliger, der ligger højt, og det var et enigt udvalg, der sagde ok for det, siger formanden, der i samme åndedrag minder om, at den endelige plan, som boligselskabet ventes at fremkomme med efter sommer, i sagens natur slet ikke er godkendt eller drøftet endnu.

- Så nu håber jeg på arbejdsro, og at der så sendes et forslag i høring. Man lægger en hel masse til grund, som vi ikke ved noget om endnu. Vi har jo ikke set det konkrete projekt endnu, bemærker han.

