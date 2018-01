Se billedserie Det er sagen med Danish Pork Meats udvidelse, der har sat gang i lokalplanen for Rugvænget og Kongstedvej, hvor erhverv og boliger tæt på hinanden giver konflikter.

Udvalgsformand: - Byg støjmur ved Rugvænget og Kongstedvej

Slagelse - 27. januar 2018 kl. 06:37 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det kan blive nødvendigt, at kommunen går ind og betaler en støjmur mellem virksomhederne og boligerne. På længere sigt må man give nogle af virksomhederne et tilbud om at rykke andre steder hen, hvor de ikke kan genere beboelse.

Det siger formanden for udvalget for miljø, plan og bæredygtighed, Jørgen Grüner (SF). Udmeldingen fra den nyslåede udvalgsformand kommer efter et borgermøde på Slagelse Bibliotek, som var indkaldt som et led i behandlingen af Forslag til Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse.

55 var mødt frem her, både erhvervsfolk og beboere fra selve området og fra de omkringliggende boligkvarterer.

De havde meget at klage over med hensyn til støj, lastbilkørsel med mere.

- Der er selvfølgelig modstridende interesser, idet virksomhederne gerne vil have mulighed for at udvide, mens de omkringboende er imod støj og andre gener. Ikke alle var dog glade for plantebælterne, som de ikke mente dæmper støj, siger Jørgen Grüner.

Lokalplanforslaget er en følge af sagen omkring Danish Pork Meat, som jo sidste år fik lov til at udvide, dog med reduceret byggehøjde til seks meter, efter en konfliktfuld sagsbehandling.

Kommunen besluttede i den anledning, at der skulle udarbejdes en lokalplan for hele industriområdet. Med henblik på at mindske fremtidige konflikter mellem områdets erhvervsaktiviteter og nærliggende boligområder.

Planlægger Carsten Sloth Møller fra kommunens planafdeling siger, at der jo er tale om en klassisk konflikt mellem erhverv og boliger, som også findes andre steder i byen.

- Der handler om »fortidens synder« med sammenblanding af bolig og erhverv og om en udvikling, hvor industri efterhånden er blevet omkranset af boligområder i takt med at byen vokser, siger Sloth Møller.

Ser man på planen, er det jo meningen, at alle virksomhederne i kanten af området skal væk og erstattes af et plantebælte.

- Det er dog på lang sigt, for de virksomheder, der er placeret der, kan jo blive ved med det, de laver i dag. De kan måske også få lov til små udvidelser, hvis det er for at opretholde eksisterende produktion, men det vil være en konkret vurdering i hvert tilfælde, siger Carsten Sloth Møller.

Jørgen Grüner siger i øvrigt, at det efter hans opfattelse var forkert at give tilladelsen til udvidelsen af Danish Pork Meat, som jo ligger i det område, som i fremtiden er planlagt som plantebælte.

