Karin Kristiansen, John Petersen, Peter Lotinga og Vibeke Nielsen var nogle af de, der protesterede imod busomlægningerne forud for byrådsmødet i august. Nu prøver politikerne at gøre noget ved problemerne. Foto: Arne Svendsen

Udvalg vil løse problemer med busser

Formand lover at tage alle problemer op på ekstraordinært møde før trafikbestilling hos Movia.

Slagelse - 16. oktober 2020 kl. 11:02 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Busdriften i kommunen har givet anledning til mange klager. Omkring 50 mennesker demonstrerede forud for byrådsmødet i august, for at gøre opmærksom på busproblemer i Slagelse og Korsør.

I udvalget for erhverv og teknik lover udvalgsformand Villum Christensen (LA) dog nu, at man vil prøve at løse de problemer, der bliver klaget over. Det skal ske i forbindelse med den kommende busbestilling hos Movia.

- Vi vil blandt sørge for en flytning af busstoppestedet på Byskovvej, hvis placering mange har klaget over, siger Villum Christensen, der også lover at man ser på problemerne i blandt ande Vemmelev.

På det seneste møde i udvalget mente man ikke, at man med baggrund i sagsfremstillingen var i stand til at træffe beslutning om trafikbestillingen hos Movia.

Her er problemerne Her blev der oplistet tre konkrete ønsker fra borgere til ændringer i den kollektive bustrafik.

1.1 Bedre busbetjening af Slagelse Øst.

1.2 Opgradering af linje 902.

1.3 Omlægning af bustrafikken fra Vestergade i Skælskør.

Desuden er følgende problematikker blevet fremført:

2.1 Busbetjening i Tjæreby.

2.2 Busbetjening i Næsby Strand.

2.3 Henvendelse vedr. overgangstid mellem 901 og 902 i Vemmelev om aftenen.

2.4 Henvendelse om dårlig korrespondance mellem linje 908 og tog fra Korsør station.

2.5 Trafiksikkerhed på Borgergade i Vemmelev i forbindelse med busskifte mellem linjerne 901 og 902.

Ønsker flere scenarier Udvalget ønskede dog ikke at træffe beslutninger på det foreliggende grundlag.

Istedet vil man genoptage sagen på et ekstra udvalgsmøde, der holdes 27. oktober, inden endelig beslutning skal træffes på mødet i erhvervs- og teknikudvalget 2. november 2020.

Det ekstra udvalgsmøde har alene kollektiv trafik på dagsordenen, og på mødet ønsker politikerne her fra forvaltningen at få forelagt et mere detaljeret grundlag, hvor der oplistes forskellige scenarier.