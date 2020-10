Økonomiudvalg og byråd skal nu sige ja til fagudvalgs anbefaling om at komme videre med de skæve boliger.

Udvalg støtter »skæve boliger« - V kritiserer boligselskab

Udvalg støtter at projekt med såkaldt skæve boliger går videre, men Venstres medlemmer af udvalg kritiserer Slagelse Boligselskab i sagen.

Slagelse - 17. oktober 2020 kl. 11:30 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Som det fremgik af Sjællandske fredag er der i høj grad brud for såkaldt skæve boliger til kommunens hjemløse.

Derfor var det ikke belejligt, at man forleden måtte udsætte spadestikket på ni skæve boliger nord for Rosenkildeparken, fordi de var blevet for dyre ved licitationen.

Det var Slagelse Boligselskab, der måtte udsætte spadestikket, fordi de tilbud man havde fået ind, var for dyre. Torsdag blev der så fremlagt et nyt projekt for kommunens udvalg for specialiserede borgerindsatser, hvor udvalget skulle tage stilling til, om man ville anbefale økonomiudvalg og byråd at give en tillægsbevilling på 1,6 millioner kroner, så man kan komme i gang med at bygge boligerne.

Det blev til et ja, men det skete ikke uden diverse anmærkninger.

Der var således enighed i udvalget om, at man vil have helt klarhed over, om licitationslovens regler er overholdt.

- Vores ja er med forbehold for, at det er tilfældet, siger Jørn-Ole Didriksen (V).

Udvalgsformand Steen Olsen (S) er enig i, at det skal undersøges.

- Men jeg går da ud fra, at både kommunens forvaltning og Slagelse Boligselskab har styr på det, siger Steen Olsen.

Kritik af boligselskab Jørn-Ole Didriksen og partifællen Christopher Trung var dog ikke tilfredse med Slagelse Boligselskabs ageren i sagen. Hvilket de fik ført til protokols som en mindretalsudtalelse.

- Jeg synes, at det er noget af det mest amatøragtige, jeg har oplevet. Boligselskabet får overladt opgaven af byrådet for nogle måneder siden. På det tidspunkt kunne byrådet have valgt en anden løsning. Senere kommer boligselskabet så og siger, at man alligevel ikke kan klare opgaven til det beløb, der var stillet i udsigt. Det er unfair, idet kommunen så måske istedet skulle have valgt en anden til opgaven, mener Jørn-Ole Didriksen.

Steen Olsen kan dog ikke tilslutte sig den kritik, som da heller ikke blev bakket op af Palle Kristiansen fra Dansk Folkeparti.

- Jeg mener, at Slagelse Boligselskab er et meget professionelt selskab. Men som markedet er i øjeblikket, ligger priserne ved licitationerne højere end forventet mange steder. For coronakrisen har ikke givet krise hos håndværkerne. Tværtimod har de meget travlt, siger Steen Olsen.

Vigtigt at få bygget Hverken Steen Olsen eller Jørn-Ole Didriksen ønsker dog at forsinke byggeriet.

- Det er vigtigt, at vi får bygget noget hurtigt. Det er der behov for, siger Jørn-Ole Didriksen.

Steen Olsen siger, at kommunen jo er presset af, at Slagelse Boligselskab ikke kan komme i gang med sit byggeri på Sverigesvej. Her skulle en del af boligerne være målrettet hjemløse, men byggeriet er sat i bero på grund af indsigelser fra Forsvarsministeriet, som begrunder disse med frygt for klager over støj fra kasernens øvelsesplads fra de kommende beboere.