Udvalg skal redde og udvikle Korsørs bymidte

Svarene skal findes både via borgerinddragelse samt vurderinger fra professionelle byudviklere samt erfaringer fra andre byer, der er lykkedes med at skabe attraktive levende bymidter, hvor borgerne gerne vil opholde sig.

Muligheder, DNA, meget at byde på og potentiale. Alle udtryk hæftet på det delte Korsør. Et nyt 10 m/k stort 17.4 udvalg nedsat af byrådet skal til maj 2020 komme med en plan for, hvad der skal ske med bymidten både kort og langsigtet. Inddragelse af havnen og fremtiden for denne bliver nok svær at undgå i udvalgsarbejdet, da bymidte og havn er nært forbundne. Udvalget skal give svar på, hvor bibliotek og borgerservice skal placeres. Skal det være i kulturhuset?, i bymidten? - eller måske skal både kulturhus og bibliotek have plads i bymidten?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her