Projektet vil hvis det gennemføres betyde, at området vil komme til at se ud på samme måde, som det gjorde, da vikingerne gik rundt på Trelleborg.

Udvalg fastholder omstridt naturprojekt

10 år har projekt været undervejs. Stort flertal i udvalg vil fastholde, at åen føres tilbage til sit oprindelige løb, samtidig med at store områder oversvømmes. Lystfiskere har protesteret, men nu er der tilsyneladende en god dialog om løsning.

I 10 år har der været arbejdet på at få grundlaget på plads for at føre Tude Å tilbage til sit oprindelige løb ved Næsby. Et projekt, som, alle er enige om, vil gavne natur og fugleliv i området via en hævning af vandstanden, der oversvømmer en del af de nuværende marker.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her