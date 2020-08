Den nye kunstfaglige leder af Kongegaarden Henrik Broch-Lips søger personer til et nyt frivilligkorps, der tager sig af gæster, som besøger udstillingerne. Foto: Mie Neel. Foto: Mie Neel

Udstillingsværter søges til Kongegaarden

Slagelse - 28. august 2020 kl. 07:30 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunsterfaring på CVet kan opnås, hvis man får jobbet som frivillig udstillingsvært i Kongegaarden.

I et udsendt nyhedsbrev søger den nye kunstfaglige leder af Kongegaarden Henrik Broch-Lips personer til et frivilligkorps, der kan tage sig af gæster til udstillingerne og sørge for, at Kongegaarden »altid fremstår indbydende og imponerende«, som det formuleres i opslaget under overskriften »Hvem er du?«:

- Du er interesseret i kunst og kultur og/eller værtsskab, turisme og oplevelser.

- Du er skarp til at formidle og brænder for at fortælle historier. Du kan få besøgende til at føle sig velkomne, og give dem en god og tryg oplevelse med kunsten.

- Du er pligtopfyldende, har ordenssans, og vil hjælpe med at sikre, at Kongegaarden altid fremstår indbydende og imponerende.

Invitation til »julefrokost«

Videre hedder det under overskiften - »Hvad får du ud af det«?:

- At blive del af en inspirerende kunstinstitution, der seriøst og kunstfagligt arbejder med national og international nutidskunst.

- Et professionelt og brugbart netværk samt indsigt i den topaktuelle og ofte eksperimenterende kunstscene. Erfaring fra den etablerede kunst- og kulturverden, som du kan skrive på dit CV.

- Fri adgang til Kongegaardens egne arrangementer samt gratis kataloger og bøger, der bliver udgivet af Kongegaarden.

- Hyggeligt samvær og invitation til årets »julefrokost«.

Ifølge Kongegaardens nytiltrådte kunstfaglige leder Henrik Broch-Lips regnes der med, at medlemmer frivilligkorpset skal tage et par vagter om måneden, men også derudover deltage i ferniseringer, omvisninger, Artist Talks og lignende, så man er klædt på til at tage godt imod de besøgende.

Der holdes også informationsmøde om frivilligkorpset torsdag den 24. september kl. 14-15 i Kongegaarden, hvor den nye formand for Kongegaardsfonden, der driver Kongegaarden, er Christen Obel, der er formand for Det Obelske Familiefond.