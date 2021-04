Udsolgt på campingplads

Sidste år investerede Carsten Jensen over en halv million kroner i nyt køkken, baderum og toiletter på campingpladsen. Nu oplever Skælskør Nor Camping kronede dage. Foto: Arne Svendsen

Skælskør Nor Camping er mod sædvane helt fyldt op i påsken. Lejrchefen regner med, at han må afvise flere spontane gæster i løbet af sommeren. Fastliggere har forlænget deres ophold.

04. april 2021

Der er ingen grund til at styre mod Skælskør Nor Camping i håb om i sidste øjeblik at tilbringe et par påskedage som campister. Der er fuldstændigt udsolgt. Det plejer der at være til pinse og Kristi himmelfart, men ikke i påsken.

Lejrchef Carsten Jensen er ikke i tvivl om, at det ligesom mange andre steder i landet handler om, at danskerne mere eller mindre tvungne af corona-omstændigheder har indstillet sig på at holde deres ferier i Danmark, og at mange i dén grad trænger til at komme ud i frisk luft.

- Folk bliver herhjemme, og salget af campingvogne og autocampere har kronede dage, konstaterer han. Artiklen fortsætter efter billedet...

I modsætning til sidste år kan campingpladsen ved Noret i år for alvor mærke, at danskerne holder ferie i den hjemlige natur. Foto: Per Vagnsø

Der er så mange reservationer til sommeren, at Carsten Jensen regner med at måtte sige pænt nej til spontane campister i løbet af højsæsonen, selv om mange har vænnet sig til at tjekke situationen på hjemmesiden, inden de drager af sted.

Egentlig fortryder lejrchefen lidt, at han har sagt ja til alle de fastliggere i forårsssæonen, der har spurgt, om de kunne forlænge deres ophold, så de er sikre på en fast plads hele sommeren.

- Faktisk er vi oppe på, at 75 procent er fastliggere. To år frem er fastligger-pladserne udsolgt, og det er nok en fejl, for selv om fastliggere er gode at have, fordi de også er her i dårligt vejr, er det også fedt, at der kommer nogle friske mennesker ind imellem.