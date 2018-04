BoligKorsørs advokat Brian Pihl Pedersen vurderer, at der nemt kan gå et halvt år, før en eventuel anke af boligrettens dom, der afsiges den 28.maj, kan behandles af landsretten. Foto: Helge Wedel

Udsmidning af to kriminelle familier på Motalavej har lange udsigter

Slagelse - 10. april 2018

BoligKorsørs udsmidning af to familier til dømte drenge synes på vej til landsretten. Afgørelse måske først næsten to år efter vold og røveri blev begået på Motalavej, hvor familierne fortsat bor.

Det tog ikke mange aftentimer at begå overfald mod en ældre mand med krykstok på parkeringspladsen ved Lidl, da han ikke ville give nogle unge cigaretter, og efterfølgende tiltvinge sig adgang til beboerhuset Kvarterhuset på Motalavej ved at true en vagt med en pistollignende genstand søndag den 12. marts 2017. Tre måneder efter den 12. juni 2017 blev to 16-årige drenge med bopæl på Motalavej dømt et års fængsel for overfaldet og røveriet. De ni måneder blev gjort betinget.

BoligKorsør ophævede straks efter dommen de to lejemål på Motalavej som følge af boligselskabets nultolerance over for beboere, der bliver dømt for grov kriminalitet begået i det område, hvor de bor. Familierne fik i udgangspunktet fem dage til at flytte. Men de opsagte hyrede advokater, og der blev klaget over ophævelsen af lejemålene, mens familierne til de dømte drenge blev boende. Sagerne blev sendt til boligretten, der udgøres af en dommer og to lægdommere. Et år og ni dage efter overfaldet og røveriet kom en enig boligret den 21. marts 2018 med en tilkendegivelse i den første sag. BoligKorsør var i sin gode ret til at ophæve lejemålet. Dommeren opfordrede samtidig parterne til at enes om en fraflytning med eksempelvis tre måneders frist. Alternativt ville dommeren komme med en egentlig dom i sagen, der ikke nødvendigvis ville rumme tre måneders frist til at skulle være flyttet. Men familien har bedt om en dom alligevel. Den afsiges den 28. maj klokken 12.45, oplyser BoligKorsørs advokat Brian Pihl Pedersen fra Advokatgården med afdelinger i Sorø og Slagelse til Sjællandske.

- Det er ikke en særlig optimal dato, da det er seks dage efter, at den anden sag om udsmidning af familien på Motalavej til den anden dømte dreng bliver hovedforhandlet ved boligretten den 22. maj, siger Brian Pihl Pedersen.

BoligKorsørs advokat tør ikke gætte på, hvor lang tid, der vil gå, hvis familerne anker dommene fra boligretten til landsretten, før der er en endelig afgørelse.

- Et halvt års ventetid på en afgørelse i landsretten finder jeg dog ikke utænkelig, siger Brian Pihl Pedersen.

Dermed kan kan en afgørelse om de to drenges overfald og røveri begået i marts 2017 formentlig først ventes, når 2018 er blevet til 2019.

I regeringens ghettoudspil lægges der op til, at boligselskaber skal have meget nemmere ved at sætte lejere ud, der dømmmes for utryghedsskabende kriminalitet i nærheden af, hvor de bor. Et forslag der ikke vil få indflydelse på disse to aktuelle sager fra Motalavej, der dog givet har inspireret regeringen til at komme med forslaget.

Familiens forsvarer Stella Nyborg kaldte det i boligretten »en enkelt dårlig dag for en dreng«, der nu får nu den konsekvens, at en familie af mellemøstlig oprindelse bestående af mor, far og tre sønner på 17, 15 og 13 år skal forlade deres lejlighed på Motalavej. En bolig som har været børnenes hjem hele deres liv, fordi deres forældre har boet i lejligheden siden 1998 - i alle årene i øvrigt helt uden problemer, advarsler eller kriminalitet, som Stella Nyborg bemærkede. Heller ikke efter den skæbnesvanger søndag aften har den dømte dreng eller hans familie været involveret i utryghedsskabende aktiviteter, ifølge Stella Nyborg.

Familien lejlighed ligger i øvrigt i en boligblok, der nu skal rives ned i forbindelse med den nye helhedsplan for Motalavej.