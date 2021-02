Se billedserie Det er blandt andet taget her på huset på Skovej 16 A, at taget ikke må skiftes lige med det samme.

Udskiftning af tag afventer ny lokalplan for Skælskør bymidte

Miljø-, plan- og landdistriktsudvalget har valgt at nedlægge et § 14 forbud mod udskiftning af tag på to af byens ældre villaer, for at undgå at gældende regler kommer i karambolage med retningslinjerne i en ny kommende lokalplan for bymidten.

Slagelse - 05. februar 2021

Skælskør: At skifte tag på sit hus har vist sig ikke at være helt ligetil for to grundejere i Skælskør. Begge huse har i dag et skifertag, og hvor man det ene sted, Skovvej 16A, ønsker at skifte det nuværende tag til et såkaldt Solartag, der er et tag med integrerede solceller, ønsker man det andet sted, Carl Medingsvej 32, at skifte det eksisterende skiftertag med sorte tegl.

De to huse er upåagtet, at de ligger hvert deres sted i byen - nemlig ens i den forstand, at begge huse falder ind under kategorien bevaringsværdige ejendomme, og derfor er der ikke bare frit spil hverken i forhold til valg af tagmaterialer eller øvrige ændringer af husene.

De to respektive ansøgninger om udskiftning af tag er derfor landet på miljø-, plan- og landdistriktsudvalgets bord.

Ny lokalplan på vej I efteråret godkendte selvsamme udvalg et princip-oplæg for en ny bevarende lokalplan for Skælskør bymidte med det formål for øje at bevare og beskytte bevaringsværdige bygninger såvel som det historiske miljø i byen. En lokalplan, der er tænkt til at omfatte den gamle købstadsbebyggelse (Algade-Vestergade) såvel som byens ældste villakvarter, som både Skovvej og Carl Medingsvej er en del af.

Tanken er, at alle væsentlige bygninger i den forbindelse vil blive ratet ud fra en SAVE-registrering, der i sidste ende vil få afgørende betydning for, om og hvorvidt bygninger, der falder inden for det berørte område, må ændres og i så fald hvor meget og hvordan?

Skiftning af tag og herunder valg af tagmaterialer vil blive en del af de overvejelser.

Bedre at vente Sagens kerne er derfor, at den ønskede ændring af de to skiftertage, samt en eventuelt politisk beslutning om enten et ja eller et nej, kan foregribe den kommende lokalplan, der indtil videre kun har karakter af et princip-oplæg, og hvor retningslinjerne for en definition af »særligt bevaringsværdige bygninger« endnu ikke er udpenslet.

Administration har derfor givet udvalget følgende anbefaling i sagen, der baserer sig ud fra de to nuværende lokalplaner for området, lokalplan 62 for Skælskør bymidte samt lokalplan 1002 for det gamle bibliotek og omkringliggende ældre bygninger.

Fodbud giver arbejdsro - Det er administrationens vurdering, at det vil være sværere at sætte rammerne for en ny bevarende lokalplan for Skælskør, hvis der netop er givet tilladelse til udskiftning af tage på bevaringsværdige bygninger til tagmaterialer, der er i modstrid med de bestemmelser, man ønsker at vedtage, lyder det i anbefalingen, der derfor også lægger op til et politisk forbud med hjemmel i planlovens § 14. En paragraf der vil give kommunen en »pause« på op til år til at beslutte sig endeligt i forhold til dels indholdet af en ny lokalplan og dels hvilke bygninger og hvilke bestemmelser, der skal gælde fremadrettet.

Sagen om udskiftningen af de to tage var allerede oppe at vende i efteråret 2020, hvor miljø-, plan- og landdistriktsudvalget valgte at afvente et standpunkt fra kulturmiljørådet. Rådet består af repræsentanter fra lokale interesseorganisationer inden for bevaring og fredning, og her endte overvejelserne også ud til fordel for et §14 forbud for udskiftning af de to tage for indeværende. En anbefaling som miljø- , plan- og landdistriktsudvalget netop har tilsluttet sig.

Den nye lokalplan for Skælskør bymidte er planlagt til at komme i offentlig høring til sommer.