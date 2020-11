Pizzakæden Domino's kan i øjeblikket bryste sig af lutter glade smileyer på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Det gælder således også restauranten i Slagelse, som ellers i marts sidste år var tvunget til at dreje nøglen om efter massiv dårlig medieomtale. Foto: Fleur Sativa

Udskældt pizzakæde får glade smileys: Fik fordærvet mad til at fremstå friskt

Efter dårlig medieomtale og en konkurs er pizzakæden Domino’s tilbage på rette spor.

Slagelse - 26. november 2020 kl. 10:21 Af Fleur Sativa

Glade smileys og kundetillid er blandt andet at finde i Slagelse, hvor der tidligere blev fusket med datomærkninger, så fordærvet mad fremstod friskt. Muggen mad, sure smileyer og beholdere, der var vasket op, men som stadig var beskidte.

Man skal ikke langt tilbage i tiden, før dette var beskrivelsen af pizzakæden Domino's, efter Fødevarestyrelsens Rejsehold i starten af juni 2018 foretog en større razzia og besøgte 29 af Domino's pizzarestauranter over hele Danmark.

Men i dag har piben fået en helt anden - og bedre - lyd.

Pizzakæden kan nemlig i øjeblikket bryste sig af lutter glade smiley'er. Heriblandt i Slagelse, hvor restauranten i marts sidste år ellers var tvunget til at dreje nøglen om bare syv måneder efter, den først var åbnet.

Her fik Fødevarestyrelsens besøg og en efterfølgende dårlig medieomtale pizzakæden til at erklære sig konkurs. Men flere restauranter - blandt andet den i Slagelse - genåbnede siden, efter det australske Domino's Pizza Entreprises opkøbte den danske kæde.

Og netop opkøbet er årsagen til den tilbagevundne succes, mener kædens nye landechef, Kellie Taylor.

Nye kunder hver dag - Vi er meget glade for, hvordan tingene går i Slagelse, slår hun fast over for Sjællandske og peger på, at det australske selskab driver næsten 2500 Domino's-forretninger i ni forskellige lande verden over.

- Vi tager fødevaresikkerheden seriøst, slår Kellie Taylor fast, men uddyber, at man ikke tager let på den danske befolknings tillid.

- Vi har taget de metoder i brug, som vi succesfuldt har benyttet i 20 år og introduceret dem til den danske forretningsmodel. Men vi har også faste interne og eksterne gennemsyn for at sikre os, at vores politik bliver fulgt korrekt, forklarer hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

Kellie Taylor er ny landechef, efter det australske Domino's Pizza Entreprises opkøbte den danske kæde i sommeren 2019. Ifølge hende tager selskabet, der ejer 2500 Domino's restauranter fordelt over ni lande verden over, ikke let på danskernes tillid. Foto: Kenn Thomsen

I Slagelse arbejder restauranten samtidig aktivt på at genvinde tilliden fra kunderne, siger Kellie Taylor. Og det er indtil videre lykkedes godt, vurderer hun.

- Vi har en masse faste kunder, og vi får samtidig nye kunder til hver dag, fortæller Domino's landeschef.

Skepsis tidligere sporet Da pizzakædens restaurant i Slagelse genåbnede i september 2019, fik den ellers en lunken modtagelse. Det erfarede Sjællandske, som her gik på gaden og mødte skepsis fra kunder, der lidt for godt huskede Fødevarestyrelsens afsløringer, som de blev beskrevet i medierne.

"Vi ved, hvordan Domino's kan og bør køre, og vi ved, at det ikke er det, som det danske folk har oplevet."

- Kellie Tayler, landechef, Domino's Danmark - Kellie Tayler, landechef, Domino's Danmark - Vi har været der to eller tre gange tidligere, men vi skal ikke derind og spise igen. Vi har hele tiden foretrukket andre pizza-steder, men det er klart, at den medieomtale, der har været, ikke hiver mere i os, forklarede blandt andre 33-årige Michelle Sørensen, som efter genåbningen passerede restauranten på Søndre Stationsvej sammen med sin ni-årige datter, Naya.

På adressen fandt styrelsen for eksempel råvarer, der var syv dage for gamle, mens en ansat havde forsøgt at forlænge holdbarheden af en mozzarellaost ved at sætte en mærkat på med datoen »den 36/10«. Det skete altså, selv om der som bekendt kun er 31 dage i oktober.

Tager afstand fra procedure Proceduren kunne TV2 i programmet »Operation X« i sommeren 2018 afsløre, at det nu lukkede og konkursramte selskab Domino's Danmark bevidst benyttede, så deres madvarer fremstod holdbare, men i virkeligheden havde overskredet sidste holdbarhedsdato.

En procedure, som det australske selskab, der i dag ejer restauranterne, fra start har taget afstand fra. Artiklen fortsætter efter billedet...

Domino's restauranter i Danmark kører noget anderledes i dag, efter det australske Domino's Pizza Entreprises har opkøbt den danske kæde. Foto: Carsten Lysdal

- Vi (Domino's Pizza Entreprises, red.) ved, hvordan Domino's kan og bør køre, og vi ved, at det ikke er det, som det danske folk har oplevet, skrev landechef Kellie Taylor dengang i en mail til Sjællandske og understregede allerede på det tidspunkt, at kædens restauranter inklusiv den i Slagelse fremover ville køre videre med både ny medarbejderkultur og faste hygiejnetjek.

- Kommer helt sikkert igen At det indtil videre er lykkes, som landechefen peger på, at det er, understreges ikke alene af Fødevarestyrelsens seneste besøg. For også på madbestillingsfirmaerne Hungry og Just Eat vælter det ind med positive tilkendegivelser fra kunder, der for nylig har bestilt og spist mad fra den tidligere udskældte pizzakæde.

- Pizzaerne var varme, og milkshakene var dejligt kolde. Flink og imødekommende ung herre, som leverede. Ingen klager herfra, lyder det blandt andet i en anmeldelse på Hungry.dk, hvor pizzarestauranten i Slagelse ud af 45 anmeldelser har fået 35 med en bedømmelse fra tre til fem mulige stjerner.

- Rigtig lækker pizza. Normalt spiser jeg ikke skorpen og levner nogle stykker, men alt blev spist, da det var så smagsfuldt, skriver en anden på Just-Eat.dk, hvor 52 procent har givet restauranten hele seks stjerner.

- Kommer helt sikkert til at bestille her igen, slår en tredje fast.