Udskældt forvaltning frabad sig underretninger op til en weekend

Specifikt står der i rapporten i afsnittet om underretninger, at forståelsen blandt nogle børnehaver er, at Afdeling for Børn og Familie ikke modtager henvendelser om fredagen.

- I forlængelse heraf beskrives flere eksempler på, at underretninger om vold først modtages mandag, selv om børnehaven er blevet bekendt med overgrebet torsdag eller fredag. Der beskrives ligeledes eksempler på, at børnehaver eller skoler ringer ind med meget alvorlig bekymringer for derefter at sende en underretning 2-3 dage efter. I disse tilfælde handler Afdeling for Børn og Familie først i sagen, når underretningen er modtaget skriftligt, skrives det i rapporten.