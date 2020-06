Se billedserie Erhvervsforeningens sekretær Maria Jørgensen præsenterer en af de robuste plakatstandere, som skal stilles op rundt omkring og reklamere for det, der sker i byen. I baggrunden erhvervsforeningens formand Pia Kimer Jacobsen. Foto: Arne Svendsen

Udsigt til stor sommeraktivitet i Skælskør

Slagelse - 27. juni 2020 Af Arne Svendsen

Coronakrisen har i et stykke tid betydet nedlukninger og aflysninger, men nu kommer der igen god gang i sommeraktiviteter i Skælskør - med skyldig hensyntagen til myndighedernes anbefalinger.

Hvordan der skal sættes skub i det blev der orienteret om forleden, hvor det for første gang i flere måneder var muligt at holde erhvervsforeningens månedlige morgenmøde.

Et møde hvor antallet af deltagere var begrænset til de tilladte 50 - blandt dem i øvrigt borgmester John Dyrby Paulsen (S), der som repræsentant for kommunen fik stor tak af erhvervsforeningens formand Pia Kimer Jacobsen for den kommunale hjælpepakke, som blandt andet har betydet 200.000 kroner til aktiviteter i Skælskør.

Penge som blandt andet vil blive anvendt til en lille film om byen samt spot i Radio SLR.

Børnebillet og skilte

Formanden præsenterede nogle nye store plakatstandere, der skal bruges til at gøre opmærksom på alle de ting, der sker i byen.

De vil blive stillet op forskellige steder, blandt andet på havnen og i sejlklubben, så flere kan blive trukket til aktiviteterne.

Bykontoret vil her være omdrejningspunktet, som man skal henvende sig til, for at få alle sine aktiviteter med.

Det drejer sig ikke mindst om aktiviteterne i forbindelse med Skælskør Familiefestival, der starter på mandag.

Det sker blandt andet med salg af børnebilletter, der koster 50 kroner.

Ved at vise billetterne i butikkerne får børnene forskellige gaver og oplevelser, ligesom de deltager i konkurrencen om et gavekort på 250 kroner til en valgfri butik i Skælskør og omegn.

Som noget nyt kan Bykontoret også tilbyde en såkaldt Riddlehunt i Skælskør for familier med børn op til 13 år.

Her er opgaven at løse et mysterium på en eventyrlig jagt gennem Skælskørs gader.

Fitness og foreningsdag

Der blev også orienteret om, at der er planer om at lave en fitness og foreningsdag på det grønne område ved havnen. Så alle kan få en mulighed for at komme af med nogle af de kilo, som måtte være røget på under corona-krisen.

Der er også plan om en børnenes dag i samarbejde med Gerlev Legepark.

Som tidligere nævnt holdes der også »Handel lokalt torsdage«, hvor der på Nytorv vil være boder og udstillinger samt musik fra klokken 13-16.

Om lørdagen vil der være markedsdag på Nytorv fra klokken 10.00-13.00.

Bed and breakfast og kunst

To aktive folk med bopæl på Skovvej præsenterede også nye aktiviteter på mødet.

Anders Sørig, der er lærer på Skælskør Skole, kunne fortælle, at han vil til at gøre mere ud af den bed and breakfast, som han i dag driver i Kaptajnhuset, der også er hans hjem.

Hensigten er, at det skal være en heltidsbeskæftigelse.

Christian Glahn er for få måneder siden flyttet ind i Skovvej 8. Han er egentlig uddannet keramiker, men har brugt det meste af sit liv på at spille musik og teater. Nu er han blevet pensionist, men han vil supplere pensionen med at holde kurser i keramik.