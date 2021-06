Se billedserie For få uger siden var solens farver både med gule rapsmarker og en forbikørende bus fremherskende i det område ved Hulby, der er udset til at rummer en omkring 70 hektar stor indhegnet solcellepark med plantebælte omkring. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Udsigt til stor solcellepark bag ny genbrugsplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udsigt til stor solcellepark bag ny genbrugsplads

Stort solcelleprojekt på marker ved Hulby svarende til 14 fodboldbaner bag Korsør Renseanlæg og den nye genbrugsplads har været undervejs siden 2019. Men kommunens sagsbehandling er angiveligt endnu ikke sat i gang.

Slagelse - 18. juni 2021 kl. 07:07 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Vi kunne gå i gang med opsætningen med det samme, men vi venter fortsat på den nødvendige planlægning med tilhørende godkendt lokalplan fra kommunen, siger Mads Leth Jensen, der er arkitekt i firmaet European Energy A/S i Søborg.

Maksimal 3,5 meter høje Den store solcellepark ved Hulby bag Korsør Renseanlæg og den nye genbrugsplads kommer til at omfatte et areal på omkring 70 hektar svarende til 14 fodboldbaner med opstillede solpaneler af en højde på maksimalt 3,5 meter.

Af en aktindsigt, som Sjællandske har fået i solenergiplanerne, fremgår, at de har været undervejs siden december 2019. I øvrigt sammen med flere andre ønsker til opsætning af solpaneler i kommunen. De tre grundejere Henrik Albrechsen, Jørgen Damgaard og Niels Erik Jensen har ifølge Sjællandskes oplysninger indgået aftaler med European Energy A/S om salg af den nødvendige jord. En aftale med en løbetid på to år, men om det er tilstrækkeligt til at nå i mål med de kommunale tilladelser og lokalplan til at udløse jordsalget, er nok tvivlsomt. For der er pres på kommunen, når det gælder ønsker om nye solcelleanlæg.

Valgt for et år siden Hvilke af de mange solenergiprojekter, der skal arbejders videre med, besluttede politikerne i miljø-, plan- og landdistriktsudvalget for over et år siden den 8. juni 2020.

Politikerne sagde ok til St. Frederikslund, Idagaard, Valbygaard, Hejninge, Hulby, Havrebjerg , Eggerslevmagle og Skælskør Øst. Et solprojekt ved Gryderup blev afvist, fordi det lå for tæt på landsbyen Gryderup

Høringsproces Politikerne besluttede også for over et år siden, at der ved udarbejdelse af kommune- og lokalplan for solparkerne iværksættes en høringsproces hvor lokalråd, vandværker, menighedsråd og lokale interessenter inddrages og spørges til afstand mellem bebyggelse og solceller. Endelig bemærkes det, at de mange ønsker om at udvinde solenergi i kommunen kræver væsentlige ekstra ressourcer, som medtages i budgetprocessen.

Hulby næste gang De bedst forberedte solprojekter prioriteres først til den kommunale sagsbehandling.

Ifølge Mads Leth Jensen fra European Energy A/S er nyeste besked, at planlægning og lokalplan for solpaneler ved Hejninge er gået i gang, og herefter vil solenergiprojektet ved Hulby følge. Han tør dog slet ikke sætte tid på, hvornår det sker.

Til 18.000 husstande Effekten af solcelleanlægget ved Hulby bliver en produktion af vedvarende energi, som svarer til strømforbruget fra omkring 18.000 husstande, hvis de hver har et gennemsnitligt forbrug på 3.275 kWh/år.

Sol og transformer - Hvordan finder I frem til, at netop området ved Hulby er godt til solceller?

- Først og fremmest ved at se, hvor mange solskinstimer, der er registreret. Hertil er Hulby velegnet, fordi der i forvejen er en transformator, hvor vi kan afsætte strømmen, og så ser vi på et områdes afstand til bebyggelse, siger Mads Leth Jensen.

Hegn og får Ifølge beskrivelserne bliver hele anlægget hegnet ind. Foran trådhegnet etableres plantebælte, som vil mindske muligheden for at se de mange solpaneler. Mellem dem kan får eventuelt græsse for at holde udkudt og planter nede.