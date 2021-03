Udsigt til stor aktivitet på konferencesteder

Mange lokale hoteller og konferencesteder kan glæde sig over at have vundet udbud fra Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Det vil give travlhed, når efterslæb på konferencer skal indhentes efter corona-nedlukning.

Det handler om, at Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har haft det offentliges indkøb af konference- og mødefaciliteter i udbud, og her har både Vilcon Hotel & Konferencegaard ved Sørbymagle og Hotel Strandparken i Holbæk, som begge er en del af Vilcon Konferencehoteller, vundet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her