Udsigt til blå himmelhvælving i Tjæreby

Slagelse - 25. marts 2020 kl. 11:48 Af Solveig Hansen

Det kræver sin kirkemurer at renovere en kirke indvendigt, og netop derfor har murer Uffe Ledsgaard Jensen fra Bøgelunde haft travlt de seneste måneder med at renovere Tjæreby Kirke indvendigt.

- Jeg er aldrig stødt på det før. Det er meget usædvanligt, og så vidt jeg ved, findes der vist kun et par andre kirker i Danmark, der ser sådan ud, siger Uffe Ledsgaard Jensen.

Det usædvanlige er den koboltblå farve, som loftet i Tjæreby Kirke er blevet malet med, og som nu sætter sit helt særlige præg på kirkehvælvingen.

- Det var arkitekt Peter Bering, som foreslog farven, og efter at loftet i koret blev malet som det første, valgte vi at fortsætte, fortæller Niels Christian Nielsen.

Han er kirkeværge i kirken, der daterer sig tilbage til middelalderen, og som sidst blev kalket tilbage i 1970´erne.

- Loftet er blevet malet to gange, og væggene fire gange, fortæller Uffe Ledsgaard Jensen, der inden malerkosten overhovedet kom i sving, skrubbede samtlige flader ihærdigt med en stiv børste for at få både gammelt kalk og årtiers skidt og stearinsod af væggene.

Et arbejde som han har en vis erfaring i.

- 95 procent af mit arbejde består i at renovere kirker, og lokalt arbejder jeg på mellem 20-25 kirker, siger Uffe Ledsgaard Jensen, der i renoveringen af Tjæreby Kirke har haft god gavn af et samarbejde med kirkemurer John Carlsson.

- Det havde været et for stort arbejde alene, siger Uffe Ledsgaard Jensen, der begyndte den indvendige forvandling af Tjæreby Kirke den 6. januar i år og med påsken som frist for sidste penselstrøg.

- Det var meningen, at vi ville markere den indvendige kalkning af kirken og reparationen af kirkens orgel palmesøndag den 5. april, men nu må menigheden vente med at se resultatet, siger Niels Christian Nielsen, der glæder sig over et godt samarbejde med blandt andet Slagelse Provsti, som også har bekostet den omfattende makeover.

- De største udfordringer har været afrensningen og højden, siger Uffe Ledsgaard Jensen, der har haft både stillads og lift til hjælp for at nå de imponerende 9,2 meter op til loftet i kirkeskibet.

Men inden Uffe Ledsgaard Jensen overhovedet kunne gå i gang med sit arbejde, var tømrermester Søren Thøgersen i gang med at afdække og pakke alt lige fra orgel til alter i kasser for at undgå kalkstænk.

- Alt har simpelthen været pakket fuldstændig ind eller dækket til - inklusive orglet, siger Niels Christian Nielsen, der i forbindelse med renoveringen af netop kirkens orgel, der har været invaderet af borebiller, har været i samråd med Nationalmuseet og herunder domorganist ved Roskilde Domkirke, Christian Olesen.

Hvis far, som en krølle på halen, faktisk tidligere har været præst i Tjæreby Kirke.

- Vi synes selv, at det er blevet rigtig flot, og vi glæder os rigtig meget til at vise kirken frem for menigheden, men indtil videre må det altså desværre vente, siger Niels Christian Nielsen.

Det må også de konfirmander, der skulle være blevet konfirmeret i kirken i april. De må i stedet vente med at bekræfte deres dåb til den 23. august.

Hvornår kirken er klar til at byde indenfor med udsigt til blå himmelhvælving og hvide vægge, ved ingen, men Niels Christian Nielsen opfordrer til, at man holder sig orienteret på Facebook via Tjæreby, Venslev og Sdr. Bjerge Sogne.