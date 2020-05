Se billedserie Sundhedsstyrelsen anbefaler i nye retningslinjer, at ældre socialiserer sig. Det gør man muligt i aktivitetshuset Midgård i Slagelse ved at holde spildage i det fri. Og det til stor succes. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Udsatte ældre dropper isolationen: - Det er bare helt fantastisk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udsatte ældre dropper isolationen: - Det er bare helt fantastisk

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at ældre begynder at være sociale igen. Det sker samtidig med, at aktivitetshuset Midgård i Slagelse har åbnet op for spildage i det fri. Og her er de ældre ikke i tvivl: Det er godt at komme ud.

Slagelse - 09. maj 2020 kl. 16:45 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Du må altså selv hente dine kugler, Else.

Huden kryber sammen i små folder omkring øjnene, da 65-årige Vibeke Sørensen bøjer sig ned og fylder favnen med sølvkugler på størrelse med forårets æbler.

- Jeg ville ellers gerne hjælpe, men jeg har hænderne fulde, klukker hun videre, mens hun samler den sidste kugle op. Men det er nu ikke den eneste grund.

I aktivitetshuset Midgård i Slagelse tages der nemlig alle forholdsregler for at begrænse risikoen for smitte med coronavirus, efter de ældre nu igen er begyndt at samles til spildage i det fri.

For eksempel rører de aldrig ved hinandens petanquekugler før spillets afslutning, hvor al udstyr sprittes af.

Styrelse: Ældre bør socialisere sig - Det er en anderledes måde at være sammen på. Både fordi vi holder os til at være udendørs. Men også fordi vi hele tiden skal være opmærksomme og holde afstand, fortæller Else Torndahl, der er aktivitetesmedarbejder i Midgård.

Men selv om forholdene er anderledes, så er glæden i dag stor i aktivitetshuset, som er et tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere i Slagelse Kommune.

Siden Sundhedsstyrelsen valgte at kategorisere personer over 65 år som særligt udsatte for smitte med coronavirus, har aktivitetshuset nemlig været lukket ned.

Og flere ældre har levet en hverdag i isolation.

Men nu lyder anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen i stedet, at ældre bør socialisere sig, hvis de ellers er raske og rørige. Artiklen fortsætter efter billedet...

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu ældre over 65 år

at socialisere med andre, selv om der stadig er

en chance for smittespredning af coronavirus.

Det gør man derfor i aktivitetshuset Midgård i

Slagelse. Men her tages der ingen chancer -

selv kaffen drikkes med plastikhandsker på.

Foto: Fleur Sativa



- Vi anbefaler, at folk, der er i øget risiko, selvfølgelig er opmærksomme og stadig passer på sig selv. Men vi anbefaler sådan set også, at man prøver at finde en lille gruppe, man godt kan mødes med, siger centerchef i Sundhedsstyrelsen, Camilla Rathcke, til DR Nyheder.

Samvær skaber glæde Ifølge Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer udgør alder en særlig risiko, hvis man er over 70 år. Hvis man er over 65 år, tilhører man dermed kun en særlig risikogruppe, hvis man samtidig har en kronisk sygdom, siger styrelsen i dag.

Og det glæder de ældre, der har savnet at være sammen.

"Vi har manglet vores aktiviteter. Og jeg har savnet andre mennesker"

- Vibeke Sørensen, 65 år - Vibeke Sørensen, 65 år - Vi har manglet vores aktiviteter. Og jeg har savnet andre mennesker, fortæller 65-årige Vibeke Sørensen, der lever alene og i frygt for at blive smittet med coronavirus hverken har haft besøg af venner, børn eller børnebørn, siden virusudbruddet kom til Danmark i marts måned.

Vurderet ud fra hendes alder tilhører hun dog ifølge Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer ikke længere nogen særlig udsat gruppe og kan derfor begynde både at se og kramme sine børn og børnebørn igen.

Det skriver styrelsen i en længere rapport, der blev udgivet i går, mandag.

- Du kan godt give kram til dine allernærmeste, for eksempel partner, børn og børnebørn, men undgå håndtryk, kindkys og kram til andre end dine nærmeste pårørende, står der.

Lever normalt ensom tilværelse De opdaterede retningslinjer får dog ikke aktivitetshuset i Slagelse til at slække på reglerne, der skal sørge for helt at undgå at sprede smitte med coronavirus.

Selv om de fleste brugere af huset er både raske og rørige, som Sundhedsstyrelsen beskriver, så er flere af brugerne over 75 år og ældre med kroniske sygdomme, som altså stadig bør være ekstra forsigtige.

Èn af dem er 74-årige Birthe Bækgaard Olsen, som lider af type-2 diabetes. Artiklen fortsætter efter billedet...

74-årige Birthe Bækgaard Olsen fra Slagelse (tv.)

brød som flere andre ældre isolationen i mandags.

Dermed følger hun Sundhedsstyrelsen opdaterede

retningslinjer. Foto: Fleur Sativa



Ligesom 65-årige Vibeke Sørensen bor hun alene og har i hverdagen ingen social kontakt til andre, fordi hun frygter at blive alvorligt syg af coronavirus, hvis hun bliver smittet.

Men mandag brød hun isolationen for at deltage i aktivitetshuset Midgårds spilaktiviteter.

- Ellers er det en meget stille og ensom tilværelse, jeg har i øjeblikket. Jeg ser hverken mine børn eller børnebørn, fortæller Birthe Bækgaard Olsen, der dog har en enkelt veninde, som hun har mødtes til en omgang »udendørs-kaffe« med et par gange.

»Man bliver glad indeni« Ifølge aktivitetesmedarbejder Else Torndahl betyder det meget for de ældre at have kontakt til andre andet end over en net- eller telefonforbindelse, hvis de skal undgå at blive ensomme.

Hun er derfor glad for, at aktivitetshusets første spildage er blevet taget godt imod. Og hun håber, at endnu flere ældre får samme mulighed - også i andre kommuner. Artiklen fortsætter efter billedet...

- For mig er det i og for sig ligegyldigt, hvor

meget man får spillet, siger aktivitetsmedarbejder

i Midgård, Else Torndahl. Det er vigtigt for de ældre

at være sociale, hvis de skal undgå ensomhed,

mener hun. Foto: Fleur Sativa



Samtidig håber hun, at endnu flere ældre får lyst til at deltage, når de opdager, at det ifølge Sundhedsstyrelsen er okay at komme ud og socialisere sig med andre.

- For mig er det i og for sig ligegyldigt, hvor meget man får spillet. Bare man får snakket lidt og hygget sig en masse. Det er det, der betyder noget, forklarer Else Torndahl.

Og 74-årige Birthe Bækgaard Olsen vidste da også allerede mandag, hvad hun ville huske sin første dag ude af isolation for:

- En glad tid. Det er, hvad det er. Så I aften (mandag, red.) vil jeg sidde og tænke på denne her stund og håbe, at den vil gentage sig. For man bliver jo glad indeni af at få lov til at komme ud blandt andre mennesker og røre sig lidt. Det er bare helt fantastisk, slog hun fast, inden endnu et spil Petanque blev skudt i gang.