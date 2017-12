Miralem Garagic (S) fik sammen med blandt andre Ali Yavuz (S) pillet valgplakater ned i Ringparken. Nu er to 21-årige mænd sigtet. Førstnævnte håber dog, at politiet også stiller andre til regnskab.

Send til din ven. X Artiklen: Udsat for plakathærværk: - Jeg håber, at politiet fortsætter efterforskningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udsat for plakathærværk: - Jeg håber, at politiet fortsætter efterforskningen

Slagelse - 15. december 2017 kl. 07:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Miralem Garagic, som stillede op ved kommunalvalget, men ikke blev valgt ind, var en af to socialdemokrater, som stod for politianmeldelsen, som nu har kostet to 21-årige mænd hver en sigtelse for groft hærværk.

Politiet beretter, at der er tale om 35 valgplakater, der skulle være pillet ned, og at de to mænd sigtes for ugerningen i Ringparken.

Miralem Garagic håber dog ikke, at ordensmagten er færdig med at undersøge sagen. 35 valgplakater er langt under, hvad han har fået pillet ned, siger han.

- Det lyder på politiet, som om de nu afslutter sagen, men der er altså to anmeldelser, siger Miralem Garagic, hvis plakater ikke blot hang i og omkring Ringparken, men også i østbyen. Faktisk overalt i Slagelse.

- Jeg har hængt i omegnen af 100 op, men vi kunne kun finde 20, da jeg skulle ud at pille dem ned efter valget. Og ja, nogle kan være fløjet, men der er mange, som er blevet revet ned, kunne Miralem Garagic allerede konstatere et døgn efter opsætningen den 28. oktober.

- Så jeg håber, at politiet ikke afslutter sagen helt. Der er flere, som bør stå til ansvar for dette hærværk, siger han.

relaterede artikler

Valgplakater pillet ned: Politi har afhørt mistænkt 31. oktober 2017 kl. 07:00