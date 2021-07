Der er ikke meget tilbage af informationsskiltet ved M/F Broen. Privatfoto

Udsat for hærværk efter få dage: Nu skal dette skiftes

Slagelse - 19. juli 2021 kl. 19:45

Nu er der ingen vej udenom.

Det nyopsatte og fejlbehæftede skilt ved M/F Broen i færgehavnen skal skiftes ud, for i løbet af de seneste dage er der begået et voldsomt hærværk imod det. Formentlig ved at kasste sten mod skiltet.

- Vandaler. Jeg ved ikke, hvad de får ud af det, men der er ikke andet for end at melde det til politiet, og så må vi se, hvad vi gør, lyder det fra Jørn-Ole Didriksen, formand for Korsør Turistråd, da Sjællandske overbringer ham den kedelige nyhed.

Efter at skiltet kom op for nylig, har lokale Jens Bolt Kristensen, der er medlem af Dansk Færgehistorisk Selskabs bestyrelse, påpeget, at et af billederne på skiltet er spejlvendt. Desuden var der også billeder af andre færger end M/F Broen på skiltet, hvilket Jens Bolt Kristensen dog ikke så den store ulykke i.

Under alle omstændigheder skal der nu laves et nyt skilt, og her vil turistrådet inddrage Dansk Færgehistorisk Selskab for at undgå fejl.

Jørn-Ole Didriksen fortæller, at turistrådet i forvejen overvejede at få rettet fejlene, men han ser nu ikke hærværket som en kommentar til fejlene.

Skiltet har kostet 6.000 kroner.