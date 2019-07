SK Forsyning har netop opsagt Flux Waters lejemål i Slagelse, efter der er blevet målt meget høje koncentrationer af farligt og forbudt insektgift i spildevandet udledt fra virksomheden. I Ringkøbing-Skjern Kommune var man dog fra start betænkelig ved at lade virksomheden opføre et anlæg, ligesom en tidligere ansat advarede SK Forsyning, inden Flux Water lejede sig ind på deres areal. Foto: Arne Svendsen

Udledte insektgifte i vand: Tidligere ansat advarede mod firma

Slagelse - 18. juli 2019 kl. 09:38 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mavefornemmelser og efter et enkelt besøg hos Flux Water i Slagelse, blev det et »nej tak«, da virksomheden sidste år søgte om at placere et rensningsanlæg ved havnen på Hvide Sande i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Blandt andet mente kommunens formand, John G. Christensen (S), ikke, at Flux Water levede op til kravene for blandt andet kontrol af det vand, virksomheden tog ind.

Men SK Forsyning i Slagelse Kommune udlejede uden betænkeligheder et areal til virksomheden, der nu har ledt insektgift ud i Jernbjerg Å og videre til Tude Å - selvom de var blevet advaret imod det.

Det fortæller Martin Larsen, der tidligere har arbejdet tæt sammen med en af firmaets ejere, Lars Kastholm, til Sjællandske.

Længe før målingerne af insektgiften i spildevandet tog han nemlig personligt kontakt til Jan Jørgensen, der er driftschef for vand i SK Forsyning. Her advarede han imod at leje arealerne ud til virksomheden, fortæller han:

- Da jeg hørte, at han (Lars Kastholm, red.) ville leje sig ind hos SK Forsyning i Slagelse, kørte jeg direkte ud og fortalte, at de var ved at lukke ræven ind i hønsegården, siger Martin Larsen.

Ifølg Martin Larsen, som arbejdede sammen med Lars Kastholm i forbindelse med firmaet DVS Holding ApS, der også rensede spildevand, er han nemlig kendt for at drive »beskidt forretning«, ligesom han på flere punkter er »utroværdig«:

- Han var ligeglad med alting. Når han fik en politianmeldelse, sad han og grinede af det, fortæller Martin Larsen og uddyber:

- Han er sådan en rigtig sælger. Han ved præcis, hvad han skal sige, og han virker troværdig. Men det er han ikke. Man kan ikke stole på ham.

Blandt andet peger Martin Larsen på, at Lars Kastholm ofte ikke betalte regninger eller lønninger til tiden og gentagne gange har »kørt virksomheder i sænk trods advarselstegn«:

- Vi sagde ofte til ham: »Vi kan ikke bestille varer, for du betaler ikke dine regninger«. Men så sagde han bare »På mandag, på mandag«. Sådan sagde han i ét væk, forklarer han.

Det var derfor også Lars Kastholms virksomhedshistorik, der gjorde Ringkøbing-Skjern Kommune usikre på Flux Water og gav anledning til, at kommunen besøgte virksomheden, før aftalen om et anlæg ved Hvide Sande blev indgået.

Bag sig har Lars Kastholm, der ejer 30 procent af Flux Water, nemlig 14 virksomheder, der alle er gået konkurs eller er blevet tvangsopløst. Tre andre er blevet opløst efter frivillig likvidation.

Ved sidste regnskabsår endte Flux Water desuden med et underskud på 1,6 millioner kroner.

- Vi har en forventning om, at virksomheder, der skal håndtere spildevand, skal agere professionelt. Og det var vores indtryk, at de (Flux Water, red.) ikke var det, forklarer formanden for Ringkøbing-Skjerns teknik- og miljøudvalg, John G. Christensen.

Som byrådsmedlem var han derfor med til at stemme imod placeringen af rensningsanlægget i den jyske kommune.

- Nu kan jeg jo bare se, at det er godt, at vi ikke fik dem hen til os, fortæller han til Sjællandske.

Efter SK Forsyning mellem den 6. og den 21. juni foretog målinger af spildevand ved udløbet fra Flux Water i Slagelse, viste det sig nemlig, at farlige insektgifte i spildevandet overskred de vejledende grænseværdier mellem 5.000 og 58.000 gange.

Noget, der i dag har fået SK Forsyning til at opsige virksomhedens lejemål.

Ifølge Jan Jørgensen, driftschef for vand i SK Forsyning, er der imidlertid ikke noget galt i at have flere konkurser bag sig, som det er tilfældet med Lars Kastholm. Han husker dog ikke den konkrete samtale med Martin Larsen, der skulle have advaret ham imod Flux Water:

- Jeg kan ikke erindre det, men det betyder ikke, at det ikke kan være sket på daværende tidspunkt. Jeg snakker jo med mange mennesker og ofte kort tid ad gangen, forklarer han og uddyber:

- Men hvis den ansatte har været én, der har set sig sur på en tidligere arbejdsgiver, så er det nok ikke noget, jeg ville være gået videre med. Og at en virksomhed har haft andre foretagender tidligere, er der jo heller ikke noget underligt i, forklarer han.

Driftschefen hæfter sig dog også ved, at han ved indgåelsen af lejekontrakten med Flux Water aldrig mødte Lars Kastholm, som Martin Larsen retter sin kritik imod.

- Der var tale om en virksomhed, som var miljø-godkendt og havde byggetilladelse. Og så må det være OK. Det er jo Slagelse Kommune, der står for det, siger Jan Jørgensen.

At man nu finder forbudte og farlige insektmidler i spildevandet, som Flux Water ikke er godkendt til at behandle eller udlede, overrasker imidlertid ikke Martin Larsen.

- Han (Lars Kastholm, red.) driver virksomheder så længe, han kan, indtil han må melde dem konkurs, forklarer han og uddyber:

- Hvis vi ansatte begyndte at betvivle forretningen, så kunne han finde på at samle hele teamet og sige, at alt gik godt, og at vi gjorde noget, ingen andre gjorde. På den måde kunne han ændre hele ens opfattelse af situationen. Jeg kan huske, at jeg en dag kom ud fra sådan et møde og smilede. Og så sagde jeg til en anden ansat: »Hvordan fanden gjorde han lige det?«

Lars Kastholm afviser imidlertid kritikken og mener, at Martin Larsen som tidligere ansat er sur på ham og derfor utroværdig.

Han erkender dog at have flere konkurser bag sig og indrømmer, at der i den forbindelse kan have været problemer med udbetaling af for eksempel lønninger:

- I det øjeblik et selskab lukker, så opstår der jo problemer, fordi der ikke er penge at hente. Men i Flux Water har vi lige nu en positiv egenkapital (på 404.139 kroner, red.), understreger han.

Lars Kastholm håber derfor på, at Flux Water kan blive på adressen Dalsvinget 7-9 i Slagelse, selvom SK Forsyning i dag har opsagt virksomhedens lejemål.

I Ringkøbing-Skjern er man dog fortsat glad for, at man sagde nej til at placere et nyt anlæg fra Flux Water ved Hvide Sande. »Man tog sine forholdsregler«, mener formanden for Ringkøbing-Skjerns teknik- og miljøudvalg, John G. Christensen.

- De havde en tilgang til tingene, som gik ud på, at alt er muligt. Og så vil man jo også gerne konstatere, om det så også forholder sig sådan. Og det kunne vi så se ved vores besøg, at det gjorde det ikke, fortæller han og uddyber:

- Derfor gik vi uden om dem.