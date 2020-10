Udlændinge snuppet på fersk gerning

En 26-årig kvinde blev sammen med tre mænd i alderen 26-33 år anholdt søndag klokken 15.45 i Bilka i Slagelse.

De fire blev tilbageholdt af en medarbejder, der havde opdaget, at de havde taget varer i form at et par kondisko og flere plader chokolade uden at betale for det.

De fire – der er udenlandske statsborgere – blev sigtet for butikstyveri og de tre af dem blev taget med til politistationen i Slagelse, hvor de blev afhørt ved hjælp af en tolk.

De blev alle løsladt søndag aften, men er fortsat sigtet for tyveriet.