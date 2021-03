Artiklen: Udlænding tilbageholdt for tyveri i genbrugsmarked

Lørdag klokken 13.42 fik politiet en anmeldelse fra Kirppu på Japanvej i Slagelse.

Her var en kvinde blevet tilbageholdt, fordi tyverialarmen var gået, da hun ville forlade forretningen.

Det viste sig, at kvinden – der er 42 år gammel og fra udlandet – havde en bluse på, som var forsynet med tyverialarm.

Den 42-årige blev anholdt klokken 14.27 og sigtet for butikstyveri. Hun blev taget med til politistationen i Slagelse, hvor hun blev afhørt ved hjælp af en tolk, og efter at have betalt en straksbøde på 500 kroner, blev hun løsladt igen.