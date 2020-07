Lejet ved den ikoniske broklap er igen fyldt med vand og klart til at modtage storebæltsfærgen M/F Broen. Foto: Helge Wedel

Udgravning til færge gik hurtigt

Færgelejet ved den ikoniske bevarede broklap i Halsskov Færgehavn er igen fyldt med vand. Klar til, at storebæltsfærgen M/F Broen kan skubbes baglæns ind, hæves og landsættes med sand omkring sig.

- Udgravningen er gået ret hurtigt, men færgen kommer fortsat først en af dagene efter den 1. august afhængig af vejret, da den ikke kan bugseres, hvis det blæser for meget siger Torben Hjelm til Sjællandske. Han er kommunens projektleder for aktiviteter i og udvikling af Halsskov Færgehavn. Torben Hjelm tilføjer, at færgen også først skal være malet færdigt. Forleden var man nået til skorstenens striber i de mangeårige velkendte DSB-farver sort, hvid og rød.