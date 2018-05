Se billedserie Den 14. maj udsendte Søfartsstyrelsen denne illustration om placeringen af de knap 200 arbejdspladser i Korsør. Lejekonkontrakt med J. Poulsen er dog endnu ikke underskrevet, ligesom tegninger og skitser for ombygninger er kasseret. Forhandlingerne om Korsør Rådhus kører for lukkede døre - herunder overdragelse af arealer til parkeringspladser. Illustration: Søfartsstyrelsen

Udflytning: Staus er afviste tegninger, uvidenhed og ingen underskrift på lejekontrakt

Slagelse - 30. maj 2018 kl. 17:12 Af Helge Wedel

Den 14. maj udsendte Søfartsstyrelsen officielt besked om deres fremtidige placering i Korsør suppleret med oversigtsfoto, der viste de tre steder, hvor styrelens knap 200 medarbejdere efter planen i midten af 2019 skal arbejde fra. Meget tyder på, at tidsplanen kommer i fare, for tegninger er kasseret og lejekontrakt er stadig ikke underskrevet.

Sjællandske søgte aktindsigt i tegninger og planer - herunder behov for placering af parkeringspladser. Der blev givet afslag, fordi det viste sig, at tegninger og skitser for ombygningerne alle var kasseret. Derfor lød vurderingen fra Bygningsstyrelsen, at det ville skade statens forhandlingsposition, hvis offentligheden fik kendskab til ombygningsplaner, der nu var kasseret, så man skulle starte forfra på indretning.

Sjællandske har klaget over afslaget på aktindsigt. Herunder henvist til en stor offentlig interesse for at kende placering og reservation af parkeringsarealer i det centrale Korsør. Klagen er endnu ikke behandlet.

Inden Søfartsstyrelsen officielt 14. maj oplyste, at skibsmægler J.Poulsens domcil på Batterivej var en en del af deres fremtidige placering, havde skibsmægler og ejer af ejendommen Finn Poulsen her i Sjællandske bekræftet, at en fem-årig lejekontrakt lå klar.

Trods den officielle melding fra 14. maj er den endnu ikke underskrevet.

- Nej, jeg sidder blot og venter på en underskrift, så jeg går altså heller ikke i gang med at se mig om efter et andet sted at være for vores virksomhed, før der er skrevet under, siger Finn Poulsen til Sjællandske. Han tilføjer, at han ikke har fået noget at vide om, hvornår der skrives under.

Hos virksomheden TS Industry, der har lejet sig ind i Søfartsstyrelsens driftsbygning til udgangen af 2018 og med en opsigelsesfrist på tre måneder, har man intet hørt overhovedet, siden Søfartsstyrelsen den 14. maj udsendte besked om, at de skal bo i bygningen.

- Jeg vil, se det, før jeg tror det. Vi har absolut ingenting hørt. Kun kunne læse om det i avisen. Vi er derfor ikke gået i gang med at se os om efter et nyt sted, siger autolakerer Thomas Laugesen til Sjællandske. Sammen med elektronikmekaniker Sorba Kidmose står han bag virksomheden, der beretter om om masser af ordrer. Aktuelt er en større opgave i Norge netop løst.

Den politiske behandling af vilkårerne for leje af Korsør Rådhus samt eventuel overdragelse af arealer til parkeringspladser er heller ikke offentlig tilgængelig, da det foregår som lukkede punkter på de politiske dagsordner.

Hvor de omkring 80 kommunale arbejdspladser på Korsør Rådhus skal flytte hen, vides heller ikke, men Sjællandske erfarer, at der arbejdes for, at arbejdspladserne ikke flytter ud af Korsør, når Søfartsstyrelsen flytter ind. Løsningen kan dog være så tidskrævende, at det kan komme på tale, at inddrage og bruge ledige lokaler på Tårnborg Skole, inden den permanente løsning for de kommunale arbejdspladser er klar i Korsør.