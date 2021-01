Udenlandsk investor vil købe milliondyr perle - kun coronaen bremser

Kobæk Strand Konferencecenter har nu været til salg i et år, men trods coronaens indtog skorter det ikke på interesserede. Blandt andre en udenlandsk investor overvejer at købe for at drive forretningen videre.

Man er efterhånden langt i forhandlingerne med en udenlandsk investor, men coronasituationen bremser et besøg på adressen. Derfor må erhvervsmægler Thomas Hansen, EDC Erhverv Poul Erik Bech, vente lidt endnu med at melde »solgt«, når talen falder på Kobæk Strand Konferencecenter.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her