Det startede med uddeling af mad hjemme under trappen. I dag er konceptet bredt ud til hele Danmark, og Rasmus Erichsen er glad for aftalen med 114 Netto-butikker i påsken, der leverer overskudsmad til Stop Spild Lokalt frem for at smide den ud. Foto: Helge Wedel

Uddeling af mad i påsken fra 114 Netto-butikker

114 Netto-butikker har indgået et samarbejde med Stop Spild Lokalt og Kirkens Korshær om skærtorsdag den 29. marts at levere overskudsvarer til administratorer fra Stop Spild Lokalts Facebookgrupper, som sørger for uddeling til værdigt trængende i 15 danske byer inklusiv Korsør, hvor Rasmus Erichsen tog initiativ til Stop Spild Lokalt for godt et år siden.

- At vi her i påsken kan ramme en ny stor aftale, hvor vi sikrer overskudsmad er kæmpe stort for os, og vi er utroligt taknemmelige for, at vi kan samarbejde på tværs af organisationerne for at gøre en forskel for vores medmennesker og vores planet. Vi håber på, at det bliver en stor succes, og at der vil være en stor opbakning fra modtagere og alle andre, siger Rasmus Erichsen.