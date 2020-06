Ubåds-Madsen undersøgt i Emilie Meng-sagen

Emilie Meng-sagen

Emilie Meng forsvandt 10. juli 2016 efter en bytur i Slagelse. Hun er sidst set klokken 04 om morgenen på Korsør Station, hvor hun forlader to veninder for at gå alene hjem til familiens hus i Korsør.Efter et halv års forsvinden bliver Emilie Meng 24. december 2016 klokken 16 fundet af hundelufter liggende i en sø ved Regnemarks Bakke nær Borup på Sjælland.Politiet har oplyst, at Emilie Meng har været udsat for en forbrydelse, men har ikke afsløret detaljer om omfanget af forbrydelsen.Ingen er blevet dømt for drabet.