USA-ekspert tør ikke sige hvem der vinder præsidentvalget

Sådan lød det tilsat et glimt i øjet på Musholm Ferie- Sport- og Konferencecenter fra USA-eksperten, lektor ved amerikanske studier på Syddansk Universitet med mere end 30 års erfaring i at undervise i amerikansk politik Niels Bjerre-Poulsen, da Sjællandske bad ham udpege en vinder af det nært forestående præsidentvalg i USA den 3. november.

- Jeg fik vist sagt, at jeg ville ligge fire år i fosterstilling under mit skrivebord, hvis Donald Trump indtog det hvide hus som vinder over Hillary Clinton, så nej jeg vil ikke svare dig på, om det er Trump eller Biden, der vinder.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her