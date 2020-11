Ebbe Jens Ahlgren har nu sat en ny lyskæde op på sin hustrus gravsted. Han håber, at den får lov til at være i fred. Privatfoto

Tyveri fra gravsted: - Hvordan kan man synke så dybt?

Ekstra berørt

- Jeg havde sat en lille lyskæde op på hendes gravsted for at skabe lidt julestemning, men den er blevet stjålet. Jeg forstår ikke, at man kan synke så dybt at stjæle fra et gravsted, siger Ebbe Jens Ahlgren. Han er ekstra berørt, fordi den kommende juletid er den første for ham uden sin kone.