Tyveri af fyrværkeri afværget - alt er alligevel røget med

Slagelse - 06. januar 2021 kl. 06:25 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Nytårsaften er lagt bag os, og affyring af fyrværkeri er igen forbudt. Men i få intense dage i løbet af året er fyrværkeri en særdeles eftertragtet vare. Og hvor de fleste heldigvis vælger at indrette sig på lovligt salg, gængse åbningstider og almindelige vilkår, vælger få at gå alternative veje for at få fat i det eftertragtede og dyre fyrværkeri.

Sidstnævnte fik Stine Rasmussen og Tony Staes, der står i spidsen for Smartos Telte, at føle, da de en tidlig morgen midt mellem jul og nytår blev kontaktet med besked om, at der i nattens løb var to mænd, der havde forsøgt at bryde ind i den container, som til anledningen var fyldt med netop nytårskrudt i anseelige mængder.

Mislykket mission Heldigvis var det blevet ved forsøget, fordi både Stine Rasmussen og Tony Staes havde forberedt sig godt for netop at kunne sove trygt i en i travl tid.

- Vi havde hyret SKR-Consult og SLS Vagt til henholdsvis at sørge for videoovervågning og patruljering. Og mens vi sov trygt, var de to mænd blevet filmet, mens de med et koben var i gang med at bryde ind i vores container. Samtidig var der blevet givet automatisk besked til vagtfirmaet, der igen havde kontaktet politiet, og de to mænd havde kun lige opgivet deres forehavende og var forsvundet, da både politi og vagtfirma dukkede op, fortæller Stine Rasmussen.

Smil til fotografen Efter drøftelse med vagtfirmaet blev et stilbillede fra videoen, med de to gerningsmænd set fra ryggen, lagt op på de sociale medier, og på grund af billedets gode kvalitet, blev den ene af mændene hurtigt genkendt og angivet med navn, hvilket gjorde det nemt for politiet at følge op og finde frem til begge mænd inden for ganske kort tid.

- Det var en helt utrolig billedkvalitet, og jeg er glad for at vi havde valgt et lokalt vagtværn, så de hurtigt var på pletten, siger Stine Rasmussen, der samtidig også er glad for, at missionen blev afblæst med tanke på, at fyrværkeri er farligt, hvis det ikke bliver håndteret korrekt og med respekt.

Alt udsolgt I sidste ende forsvandt al fyrværkeriet imidlertid alligevel, for Smartos Telte måtte kort før nytår melde udsolgt af al fyrværkeri.

Flere kunder var ifølge Stine Rasmussen blevet inspireret til at købe deres fyrværkeri hos Smartos Telte, da de i forvejen havde set med på Facebook, da der et par dage før nytårsaften var livestreaming af det sædvanlige fyrværkerishow på Teglværksvej.

- Der var mange, der fulgte med live, og flere hundrede har set showet, hvilket vi også kunne se på folks indkøb. Mange refererede til, at de gerne ville købe lige præcis den fontæne eller det batteri, som de havde set blive skudt af under showet, siger Stine Rasmussen, der glæder sig over, at folk har taget initiativet til sig - også selv om både hun og Tony Staes hellere ville have haft inviteret indenfor til kaffe, popcorn og hygge, som de plejer i forbindelse med fyrværkerishowet.

- Vi hørte fra flere af vores kunder, at det var umuligt at få fat i bordbomber, serpentiner og andet nytårspynt andre steder, så derfor var de kommet fra både Slagelse, Næstved, Fuglebjerg og lignende, fordi de var blevet opmærksomme på os via Facebook, siger Stine Rasmussen, der glæder sig over, at 2020 trods alt bød på nogle enkelte virkelig travle dage i løbet af et helt år, der ellers har været præget af al for mange stille dage.

Få travle dage - Vi har haft et godt salg, og vi har haft travlt, og vores kunder har været gode til at sprede deres køb ud over flere dage, men nu ser vi frem til et forår, hvor der forhåbentlig kan komme gang i nogle fester igen, siger Stine Rasmussen.

Hun fornemmer, at der er forsigtigt optimisme at spore rundt omkring, og at mange er klar til, at der igen skal være fest - når altså og forhåbentlig der bliver givet grønt lys til netop det.