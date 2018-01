Tyveparret blev anholdt, efter de en sen nattetime forsøgte at bryde ind her hos Adam?s Pizza & Grill, Algade 48, hvor der efterfølgende blev sat gaffa-tape på den smadrede dør. Foto: Helge Wedel

Tyvepar skal i fængsel

Slagelse - 18. januar 2018 kl. 18:13 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udsigten fra cellevinduet fortsætter for en 40-årig mand fra Korsør, der ved Retten i Næstved torsdag eftermiddag blev idømt otte måneders fængsel for ni indbrud i forretninger og biografen i Korsør. Han tilstod de seks af de ní forhold, som han ifølge anklager Louise Fugl til dels begrundede i et massivt alkoholmisbrug, hvorfor hukommelsen om de mange indbrud heller ikke var den bedste. Kvinden nægtede alle forhold.

- Jeg kunne med video og vidner bevise hendes medvirken, så hun kunne dømmes og fik fire måneders fængsel, som hun skal afsone senere, siger Louise Fugl til Sjællandske.

Tyveparret blev opdaget, da de forsøgte at bryde ind i Adam's Pizza & Grill, Algade 48 om natten den 3. november 2017. De blev anholdt klokken 03.37 efter at have forsøgt at gemme sig.

Efterfølgende efterforskning knyttede dem til indbrud den 8. oktober klokken 06.05 hos »Beuty Tan«, Havnegade 3. Den 8. oktober klokken 23.55 kiosken »Spil og vind«, Halsskovvej 17. Umiddelbart efter forsøg på indbrud på Halsskovvej i nummer 24 hos »Millenium Pizza & Bøfhus«, men to dage efter lykkedes det dem at komme ind ved at bryde en dør op, men de fandt intet at stjæle. Den 26. oktober klokken 01.30 blev den 40-årige mand opdaget, da han forsøgte at bryde ind i »Butik Hededal« i Brogade 2. Samme dag mellem 08.00 og 23.00 bryder de begge ind i Korsør Biograf Teater i Jens Baggesens Gade 17, hvor de stjæler en pose med tomme flasker.

Både den 26. og 27. oktober bryder de igen ind i »Beuty Tan« i Havnegade, hvor de slipper væk med et ukendt beløb fra cremeautomaten. Sluttelig forsøger de at bryde ind i pizzeriaet i Algade den 3. november, hvor de altså bliver anholdt.