Se billedserie Fiskesæsonen 2018 er reddet: Ejeren af disse stjålne fiskestænger har allerede henvendt sig og fået sit fiskegrej tilbage.

Send til din ven. X Artiklen: Tyvekoster returneret til rette ejere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tyvekoster returneret til rette ejere

Slagelse - 12. januar 2018 kl. 17:08 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ærgrelse og frustration er blevet vendt til glæde hos 18 personer/familier i lokalområdet, som i den forgangne uge har fået deres stjålne ejendele tilbage.

Efter en massiv fremlysning i både avis og på nettet - og senest på TV Øst - er en meget stor del af de tyvekoster, politiet tidligere har fundet, primært i december 2017, nu tilbage hos deres rette ejere.

- Det er rigtig godt. Vi har fået mange henvendelser på baggrund af den fremlysning, pressen hjalp os med i sidste uge, fortæller Jens Jedig Christiansen fra lokalpolitiet i Slagelse.

Nogle af de fremlyste genstande har endda også fået politiet til at sigte to allerede varetægtsfængslede personer for yderligere to indbrud.

- Det betyder, at vi lige nu kan forbinde 23 indbrud til de to personer, siger politimanden, som tilføjer, at der fortsat kan forventes flere sigtelser og anholdelser i sagen.

Indtil videre har politiet rettet søgelyset mod i alt fire unge mennesker fra lokalområdet, men der kan sagtens dukke flere tyvekoster op, ligesom der også kan være tale om flere involverede. Det er det, som den forsatte efterforskning forsøger at klarlægge.

- Lige nu glæder vi os bare over, at mange af de stjålne genstande er returneret til rette ejere. Og det gælder især de genstande, hvor affektionsværdien er høj, siger Jens Jedig Christiansen.

På Sjællandskes hjemmeside - sn.dk/slagelse og på politiets Facebook-side: Facebook.com/ssjlfpoliti kan man stadig se billeder af de mange fremlyste genstande.

Og selv om en stor del af dem nu ikke længere savner deres ejere, så vil billederne fortsat ligge online - ikke mindst af hensyn til dem, der måske endnu ikke har set dem.

- Vi går ikke ind og fjerner billederne enkeltvis, efterhånden som tingene bliver udleveret, men listen og billedmaterialet kan jo blive opdateret med nye tyvekoster, siger politimanden, som opfordrer borgerne til at ringe til politiet på 114, hvis man mener, nogle af tyvekosterne tilhører en.

- Har man været udsat for indbrud, er det altid en god ide at give politiet en kopi af den kosterliste (det stjålne, red.), man har sendt til sit forsikringsselskab. Med den i hånden kan vi så gennemgå de lister, vi selv har lavet for at se, om der er noget, der matcher, siger han.

Som tidligere fortalt var der nærmest tale om en regulær »indbruds-eksplosion« i starten af december 2017, hvor der hen over en weekend blev anmeldt næsten 30 indbrud.

Det er heldigvis ikke hverdagskost, hvilket også kan ses i de nyeste indbrudsstatistikker for Slagelse-området.

Her fremgår det, at der i hele 2017 var registreret 384 indbrud i private hjem.

Året før var tallet 427 - altså 43 flere end i 2017. Så statistisk er der tale om et fald.

- Man skal dog være varsom med statistikker. I 2015 havde vi 359 registrerede indbrud i private hjem i Slagelse, siger politimanden.

Dermed ligger det gennemsnitlige tal på omkring 400 indbrud om året.