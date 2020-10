33-årig mand risikerer fængselsstraf, når han fredag møder i to år gammel sag.

Send til din ven. X Artiklen: Tyveknægt fanget med fingrene i kagedåsen: Først for retten efter to år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tyveknægt fanget med fingrene i kagedåsen: Først for retten efter to år

En 33-årig mand fra Slagelse kan vente dom for både hæleri, husfredskrænkelse og forsøg på tyveri af blandt andet dieselolie, når han fredag smækker bagdelen i anklagebænken.

Slagelse - 23. oktober 2020 kl. 05:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

To år gamle forseelser kan nu sende en 33-årig mand fra Slagelse bag tremmer.

Fredag entrerer manden, der har flere pletter på generaliebladet, Retten i Næstved, hvor han tiltales for flere overtrædelser af såvel straffeloven som færdselsloven.

Han tiltales blandt andet for i oktober 2018 at have forsøgt at sælge værktøj på Facebook, selv om han ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi burde være i klar erindring om, at sagerne var stjålet fra et lokalt VVS-firma måneden før.

Han forsøgte blandt andet at sælge en båndsav af mærket Milwaukee, en rørbukker og andre remedier til en samlet værdi af ikke under 70.000 kroner.

Han tiltales samtidig for husfredskrænkelse, idet han 29. september samme år skal have skaffet sig uberettiget adgang til en privat byggeplads tilhørende Arkil i Vemmelev, hvor han blandt andet undersøgte låsen til en container, men også opdagede et kamera, hvorefter han opgav.

Snuppet på fersk gerning Han blev anholdt af politiet den 20. oktober 2018, hvor han hos et transportfirma i Korsør forsøgte at tappe dieselolie.

Brændstoffet hældte han i nogle medbragte dunke, og han havde sågar både pumpe og slange med. Ordensmagten prikkede ham dog pludselig på skulderen, trods forsøget på tyveri foregik sent på natten - rettere klokken tre.

Manden står til en fængselsstraf for de beskrevne forhold, men også for i november 2018 at have ført en erhvervsvarebil, der ikke var registreret i Danmark. At han samtidig hverken havde forsikring på køretøjet eller et kørekort på sig - alene af den grund, at han ikke havde erhvervet et - gør ikke hans sag bedre.