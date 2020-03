Der var flere personer til stede, da der blev affyret mindst to skud mod en lejlighed på Motalavej. Men ingen blev ramt. Her en kampklædt betjent foran boligblokken. Foto: presse-fotos.dk

Send til din ven. X Artiklen: Tys-tys om to anholdte for skud på Motalavej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tys-tys om to anholdte for skud på Motalavej

Begge sigtes for drabsforsøg. Politiet vil intet oplyse om de anholdte. Heller ikke deres køn.

Slagelse - 23. marts 2020 kl. 20:09 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kim Kliver er særdeles lidt meddelsom, om de to personer, der mandag formiddag blev anholdt, og som tirsdag fremstilles i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Næstved. De er sigtet for drabsforsøg, efter der natten til søndag den 8. marts ved et-tiden blev skudt mindst to gange mod en lejlighed på Motalavej, hvor flere personer var til stede. Ingen blev ramt.

Politiinspektøren ønsker hverken at sætte køn eller alder på de anholdte. Heller ikke hvor i Danmark de boede eller blev anholdt.

- Jeg kan sige, at anholdelserne skete i samarbejde med en anden politikreds, som jeg heller ikke vil oplyse navnet på. Anholdelserne foregik stille og roligt, siger Kim Kliver til Sjællandske. Om de anholdte er etnisk danske, mødes også af »ingen kommentar«.

- Er skudepisoden bande- eller narko-relatateret?

- Vores erfaring er, at det i den indledende fase af en efterforskning er vigtigt at holde kortene tæt til kroppen. Jeg kan sige så meget, at der er tale om personer, der er kendt for ikke at være særlig snaksalige eller meddelsomme, siger Kim Kliver.

- Vi ved fra vores tilstedeværelse på Motalavej, at denne skudepisode har gjort mange personer utrygge. Vi er derfor tilfredse med, at vi nu har kunnet anholde og sigte to personer for drabsforsøg. Vi kan ikke afvise, at der kan komme yderligere anholdelser, siger Kim Kliver.

Politiet har efterforsket skudepisoden intensivt ved at indhentet omfattende videomateriale samt afhøringer af en række vidner.

relaterede artikler

Politiet har flere spor efter skudepisode på Motalavej 09. marts 2020 kl. 10:52

Skud affyret mod lejlighed 08. marts 2020 kl. 10:15