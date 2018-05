Se billedserie Korsør Rådhus på Caspar Brands Plads som domicil for Søfartsstyrelsen. Det arbejdes der på under lukkede punkter i flere politiske udvalg, men ingen vil officielt fortælle om planerne, ligesom de omkring 80 kommunale ansatte ikke ved, hvor de skal flytte hen, hvis Søfartsstyrelsen flytter ind. Foto: Helge Wedel

Tys-tys om rådhus som nyt domicil for Søfartsstyrelsen

Slagelse - 09. maj 2018

Sjællandske kan i dag afsløre, at også Korsør Rådhus indgår i placeringsplanerne for Søfartsstyrelsens knap 200 arbejdspladser i Korsør.

Uvist hvor de omkring 80 kommunale arbejdspladser på rådhuset skal flytte hen, eller om de flytter helt ud af Korsør for, at de statslige arbejdspladser kan flytte ind. Der er udbredt tys-tys om at udleje Korsør Rådhus til Søfartsstyrelsen. Sagen behandles som lukkede punkter i flere politiske udvalg under overskriften »Indgåelse af lejekontrakt - Korsør«.

Ingen ønsker officielt at oplyse Sjællandske om sagen, men flere kilder bekræfter, at Søfartsstyrelsen har henvendt sig med ønske om at leje sig ind på Korsør Rådhus.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) ønsker ikke at kaste lys over sagen, der meget vel kan rumme muligheder for både konflikter og følelser for brugen af Korsørs oprindelig dna. Hertil at Søfartsstyrelsens brug af Korsør Rådhus kan betyde, at statslige arbejdspladser flytter ind i byen, mens kommunale arbejdspladser flytter ud.

- Kan du bekræfte, at Søfartsstyrelsen ønsker at leje Korsør Rådhus?

- Jeg har ingen kommentarer, siger John Dyrby Paulsen.

- Hvor skal de omkring 80 kommunale medarbejdere flytte hen?

- Jeg har ingen kommentarer, gentager borgmesteren.

Sjællandske erfarer, at ender det med en udlejning af rådhuset til Søfartsstyrelsen, så er der lagt op til, at der ikke indrettes kontorer i byrådssalen og havneudvalgsværelset.

Borgmester John Dyrby Paulsen er lidt mere meddelsom, når det gælder arbejdet med at finde og indrette parkeringspladser til Søfartsstyrelsen medarbejdere. Hvis nogen af dem ender med at få plads på Korsør Rådhus, bliver der en mindre gåtur at tilbagelægge fra området ved Søfartsstyrelsens nuværende malerbygninger på Batterivej eller den nærliggende parkeringsplads ved Fiskerihavnen, hvor autocamperne plejer at holde, når der er Maritime Kulturdage.

- Vi ser på flere parkeringsmuligheder. Herunder også det græsstykke med træer, der ligger ved hjørnet, hvor Batterivej bliver til Sylows- vej, siger John Dyrby Paulsen.

Via delvis aktindsigt har Sjællandske tidligere fået bekræftet, at der ligger en fem-årig lejekontrakt klar, så Søfartsstyrelsen fra 1. september 2018 kan have råderet over skibsmægler Finn Poulsens ejendom Batterivej 7-11. Omkring 70 ventes at kunne være i den karakteriske blå ejendom, der i mange årtier har været domicil for skibsmægler J. Poulsen.

Hertil skulle der være planer om at skyde en etage ind i Søfartsstyrelsens malerbygninger lige over for skibsmæglerbygningen.

I november 2017 flyttede dele af Søfartsstyrelsen midlertidigt ind på Fjordvænget 30, hvor små hundrede ventes at være på plads i sommeren 2018.

Sjællandske har tidigere erfaret, at også Ting og Arresthuset på Torvet, som Sofakompagniet er fraflyttet, skulle have Søfartsstyrelsens interesse. Men der er tilsyneladende i stedet tale om Korsør Rådhus, så Søfartsstyrelsen i sommeren 2019 vil være lokaliseret på to adresser på Batterivej og i Korsør Rådhus på Caspar Brands Plads.

I givet fald en afslutning på en særdeles langvarig udflytning sat i gang af regeringen tilbage i efteråret 2015.