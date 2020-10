Tys-tys om nominering af Benjamins Cykelservice

Der er tys-tys om de virksomheder, der var nomineret til priser i 2020-udgaven af Erhvervs Awards i Slagelse Kommune. Prisfesten skulle være holdt den 6. november, men blev for næsten en måned siden aflyst grundet corona. Styregruppen bag prisfesten har besluttet ikke at kommentere eller sige noget om de nominerede virksomheder, der dog for nogles vedkommende i denne tid får besøg af medarbejdere fra erhvervscenteret. Her bliver de tildelt en gavekurv samt et diplom, hvor begrundelsen for at være nomineret er skrevet og sat i ramme.